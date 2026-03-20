Dove vedere in tv Novara-Conegliano, A1 volley femminile 2026: orario gara-2, programma, streaming

Sabato 21 marzo (ore 21.15) si giocherà Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. Al PalaIgor andrà in scena il secondo atto della serie al meglio delle cinque partite (chi ne vince tre si qualifica alla finale): si tornerà in campo dopo la grande rimonta confezionata dalle Pantere, che di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso hanno saputo risalire la china dallo 0-2 e imporsi al tie-break in gara-1.

Il confronto in terra piemontese avrà un peso specifico nella rincorsa verso il tricolore: le Campionesse d’Italia riusciranno a issarsi sul 2-0 e a mettere le rivali con le spalle al muro, oppure le padrona di casa sapranno pareggiare i conti e garantirsi quantomeno la gara-4 tra le mura amiche? Si preannuncia un confronto particolarmente acceso, equilibrato e vibrante tra la prima e la quarta forza della regular season di Serie A1.

A trascinare il sestetto di coach Daniele Santarelli, reduce dalla qualificazione ai quarti di finale della Champions League, saranno la bomber Isabelle Haak, le schiacciatrici Zhu Ting e Fatoumatta Sillah (con Gabi in ripresa), le centrali Sarah Fahr e Cristina Chirichella, la palleggiatrice Joanna Wolosz e il libero Monica De Gennaro. Novara farà leva soprattutto sull’opposto Tatiana Tolok, sulla centrale Sara Bonifacio, sulla regista Carlotta Cambi e sul martello Britt Herbots.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Novara-Conegliano, gara-2 della semifinale scudetto di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su Rai Play Sport 3, VBTV, DAZN; in diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.25; garantita la diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NOVARA-CONEGLIANO, GARA-2 SEMIFINALE SCUDETTO

Sabato 21 marzo

Ore 21.15 Igor Gorgonzola Novara vs Prosecco Doc A. Carraro Imoco Conegliano – Diretta tv su RaiSportHD dalle ore 21.25

PROGRAMMA NOVARA-CONEGLIANO: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD dalle ore 21.25, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play Sport 3, gratis; VBTV e DAZN, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.