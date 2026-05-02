Conegliano spreca 4 match point e il VakifBank rimonta da 0-2: addio finale di Champions League, le Pantere abdicano

Conegliano ha dettato legge nei primi due set della semifinale della Champions League 2026 di volley femminile, si è issata sul 22-17 nel terzo parziale e ha poi avuto a disposizione quattro match-point (di cui due consecutivi sul 24-22), ma proprio sul più bello le Campionesse d’Europa uscenti si sono bloccate e hanno subito la portentosa rimonta del VakifBank Istanbul.

La corazzata turca, sostenuta dal proprio pubblico che ha gremito gli spalti della Ulker Sports and Event Hall di Istanbul (8.200 spettatori dichiarati), ha ribaltato il risultato e ha trionfato al tie-break dopo 144 minuti di autentica battaglia. Le ragazze di coach Giovanni Guidetti hanno fatto festa per 3-2 (22-25; 18-25; 29-27; 25-23; 15-11) e domenica 3 maggio (ore 19.00 italiane) torneranno in campo per affrontare la vincente della sfida tra Scandicci ed Eczacibasi Istanbul.

L’allenatore italiano potrà dare la caccia al massimo trofeo continentale per la settima volta in carriera, mentre Conegliano abdica dopo i trionfi europei delle ultime due annate agonistiche e dice addio al sogno di alzare il trofeo per la quarta volta. Brusco risveglio per le fresche Campionesse d’Italia, che si sono fermate sul più bello e che dovranno accontentarsi di battagliare per il terzo posto in chiusura di una stagione che non ha portato in dote sigilli in campo internazionale.

Le Campionesse di Turchia sono state trascinate dalla bomber serba Tijana Boskovic (34 punti) e dalla schiacciatrice russa Marina Markova (31 punti) sotto la regia di Cansu Ozbay, 9 marcature per la centrale Zehra Gunes affiancata in reparto da Chiaka Ogbogu (8 punti, 4 muri). Tra le fila della formazione di coach Daniele Santarelli si sono distinte l’opposto Isabelle Haak (20 punti), i martelli Gabi (20) e Zhu Ting (17), la centrale Sarah Fahr (13 punti, 4 muri) spalleggiata da Marina Lubian (6 punti, al posto dell’infortunata Cristina Chirichella) sotto la regia di Joanna Wolosz (3), il libero Monica De Gennaro ha chiuso con il 50% di ricezione positiva.

LA CRONACA DI CONEGLIANO-VAKIFBANK ISTANBUL

Avvio di primo set estremamente equilibrato, dove sono Haak e Zhu a fare la differenza per Conegliano, mentre il VakifBank si affida alla scatenata Markova (11-11). Lubian si scatena con una fast e un ace per un break fondamentale (15-13), ma poi la centrale sbaglia il secondo servizio e Markova firma il pareggio a quota 15. Si prosegue nuovamente punto a punto fino al 21-21, quando Gunes liscia il primo tempo e poi Ozbay invade a rete per il 23-21 in favore delle Campionesse d’Europa. Gabi non trova le mani del muro (23-22), ma poi Haak ruggisce in parallela e Gabi chiude i conti con una stoccata pregevole.

Nella seconda frazione è ancora la corazzata veneta a mettere la testa avanti con un vincente di Haak e una sbavatura di Ogbogu (10-8). Le ragazze di Santarelli conservano il vantaggio (11-9) e poi allungano con un primo tempo di Fahr e un colpo di seconda intenzione di Fahr (13-9), ma le turche non demordono e provano a rimanere in scia con la stoccata di Markova e un muro di Ogbogu (13-12). Conegliano non si fa intimorire e riallunga di forza con due bordate di Gabi (15-12), poi Markova sbaglia e le Campionesse d’Italia si rimettono in carreggiata (18-14). Diagonale di Haak, ace della subentrata Adigwe, 20-14 e titoli di coda sul mani-out di Gabi.

Il sestetto di Guidetti è chiamato alla grande rimonta e prova a mettere la testa avanti nel terzo set (9-8 e 10-9), ma le Pantere sono brave a contenere le rivali e a firmare il break sul 14-12 con i diagonali di Haak e Zhu. Conegliano fiuta il momento e capisce che può allungare in maniera risolutiva: palla morbida di Haak e staffilata di Zhu per il 16-12. Guidetti si gioca la carta Cazaute, ma Haak e sempre impeccabile e si arriva sul 20-17 e 22-18. Il VakifBank recupera tre punti con un errore al servizio di Adigwe, un muro e un diagonale di Boskovic (22-21), poi Markova sbaglia e Conegliano respira (23-21).

Zhu Ting consegna il primo match-point, ma poi sbaglia il servizio successivo e sullo scambio successivo è De Gennaro a commettere un rarissimo errore (24-24). Grande errore di Cazaute in diagonale, ma Boskovic annulla il terzo match point; primo tempo di Fahr, la quarta chance viene annullata da un muro. Si arriva sul 27-27, diagonale di Boskovic e mani-out di Markova: le turche vincono il terzo set e accorciano le distanze.

Boskovic illumina la scena con tre punti consecutivi nel quarto set, poi Dangubic mura la fast di Lubian per il 9-4 in favore del VakifBank. Boskovic e Ogbogu (gran muro per il 12-6) sono incontenibili, poi suonano la cattedra anche Markova con una staffilata e Gunes con un primo tempo (15-8). Le ragazze di Guidetti controllano la situazione (18-11 e 19-13), ma le Campionesse d’Europa provano a rientrare e Gabi firma il diagonale del 16-19. Conegliano si porta a un solo break di distacco (19-21), poi annulla un set-point e riesce a portarsi sul 23-24, ma non è sufficiente per riaprire la contesa e così si decide tutto al tie-break.

Equilibrio fino al 7-7, poi mani-out di Boskovic e Markova per il break in favore del VakifBank (9-7). Markova sale in cattedra con quattro punti di fila, le turche si issano sul 13-8 e ci pensa poi Boskovic con una parallela a chiudere i conti.