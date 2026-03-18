Conegliano sempre tra le grandi d’Europa! Final Four di Champions League, superato lo Zeren Spor Ankara

Conegliano si è qualificata alla Final Four della Champions League di volley femminile: dopo aver trionfato con un secco 3-0 nell’andata dei quarti di finale disputata nella tana dello Zeren Spor Ankara, alle Campionesse d’Europa bastava conquistare due set nel ritorno giocato di fronte al proprio pubblico del PalaVerde di Treviso per poter proseguire la difesa del titolo continentale e non hanno avuto alcun problema a sbrigare la pratica contro la temibile compagine turca.

Le Campionesse d’Italia, reduci dalla maratona contro Novara nella gara-1 della semifinale scudetto, hanno dettato legge nei primi due set (25-21; 25-17) e hanno così chiuso i conti contro la terza forza della Sultanlar Ligi. Le ragazze di coach Daniele Santarelli saranno così protagoniste nel weekend del 2-3 maggio alla Ulker Sports Arena di Istanbul: in semifinale affronteranno la vincente della sfida tra Milano e il VakifBank Istanbul (le meneghine saranno chiamate a rimontare dal 3-2), mentre dall’altra parte del tabellone si incroceranno l’Eczacibasi Istanbul e la vincente di Scandicci-Fenerbahce (3-0 all’andata).

Dopo i primi due set, si è nei fatti giocato soltanto per le statistiche e per il pubblico. Coach Daniele Santarelli ha deciso di operare un po’ di turnover, lo Zeren Spor Ankara aveva più motivazioni e ha vinto la partita per 3-2 (21-25; 17-25; 25-19; 32-30; 15-13). L’opposto Isabelle Haak ha messo a segno 12 punti con il 58% in attacco nei primi due set e ha poi lasciato il campo a qualificazione acquisita (rientrando poi per alcuni scambi e chiudendo con 14 punti, al pari della palleggiatrice Joanna Wolosz, della centrale Cristina Chirichella (8 punti, 4 muri, rientrata nel tie-break).

Sono invece rimaste in campo il libero Monica De Gennaro, la centrale Sarah Fahr (11 punti), le schiacciatrici Zhu Ting (24) e Fatoumatta Sillah (8, poi uscita dopo il terzo set), affiancate dalla bomber Merit Adigwe (11 punti), dalla regista Jenna Ewert, dalla centrale Marina Lubian (4). Tra le fila dello Zeren Spor Ankara, allenato da coach Stevan Ljubicic e ammesso a questa Champions League grazie a una ingente wild-card guadagnata sponsorizzando il torneo, le migliori sono state le attaccanti Aleksandra Uzelac (28 punti) e Anna Lazareva (22 punti) sotto la regia di Ofelia Malinov.

CRONACA CONEGLIANO-ZEREN SPOR ANKARA

Primo set equilibrato fino al 13-13, poi Conegliano allunga con un diagonale di Haak, un errore di Lazareva, un diagonale di Haak (16-13). Lo Zeren replica con un ace di Erkul dopo una sbavatura di Haak e un gran colpo di Uzelac (16-16), ma le Pantere sono brave a guadagnare nuovamente un break con un vincente di Zhu Ting e un errore di Uzelacx (18-16) e lo confermano con un pallonetto di Sillah e una staffilata di Haak (22-19), andando poi a chiudere con la parallela di Haak.

Conegliano opera il forcing in avvio del secondo parziale: diagonali di Haak e Zhu Ting, bordata dalla seconda linea e ace di Haak per un perentorio 4-0. La corazzata veneta riesce a conservare il margine con una pipe di Sillah e un muro di Zhu Ting (11-7), poi un ace di Fahr e un muro di Zhu su Malinov permettono alle padrone di casa di doppiare le anatoliche (14-7). Inizia la passerella verso la qualificazione (18-10, 20-14, 22-16), poi il finale di marca Imoco: due muri di Chirichella e diagonale di Zhu Ting per festeggiare la qualificazione.

Avanti 2-0, Daniele Santarelli opera un po’ di turnover (fuori Haak, Wolosz, Chirichella) e si è giocato solo per le statistiche. Lo Zeren Spor ha avuto ragione nel terzo set, poi si è dimostrato più tenace e motivato nella quarta frazione e ha trascinato la contesa al tie-break, issandosi sul 13-10 e meritandosi tre match-point sul 14-11. Conegliano ne annulla due, poi lo Zeren si merita la vittoria.