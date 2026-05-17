Come sta Alex Marquez: l’entità dell’infortunio dopo la caduta al Montmelò

Il Gran Premio della Catalogna 2026, sesto appuntamento del Motomondiale ha mietuto non poche vittime. Due bandiere rosse, tante cadute e per finire le penalità hanno condizionato una gara infinita e mai come in questa stagione pericolosa. Alla fine, dopo la seconda ripartenza, a spuntarla è stato Fabio Di Giannantonio, rimessosi in moto dopo la scivolata nell’incidente che ha causato il primo stop.

A poche ore dalla fine del Gran Premio sul circuito del Montmelò iniziano ad arrivare i primi riscontri sulle condizioni di salite dei piloti. Dalle prime notizie avute dalla stampa presente a Barcellona Alex Marquez avrebbe infatti rimediato la frattura marginale della vertebra C7 e quella della clavicola destra che sarà stabilizzata con una placca.

L’intervento sarà effettuato oggi dall’equipe dell’Hospital General de Catalunya. Il centauro del Team Gresini compirà durante la settimana tutti gli ulteriori esami. Un bollettino pesante ma non così grave come ci si poteva aspettare vista l’incredibile velocità e la dinamica della caduta. L’iberico ha infatti con un riflesso evitato la KTM di Pedro Acosta, vittima di un problema tecnico, finendo ad alta velocità sull’erba ai lati della pista.

Successivamente è stato sbalzato con forza dalla moto, impattando con l’asfalto e lasciando tutti con il fiato sospeso. Le condizioni lasciano prevedere un lungo stop ma il pilota spagnolo può comunque ritenersi fortunato data l’incredibile pericolosità della caduta. Alex Marquez ha voluto tranquillizzare tutti i suoi tifosi con un messaggio sui social: “Tutto sotto controllo!! Stasera devo sottopormi a un intervento chirurgico, ma non potrei essere in mani migliori. Grazie mille a tutti per la vostra preoccupazione e per i messaggi di affetto che sto ricevendo”.