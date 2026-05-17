MotoGP, il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna: le penalità portano Bagnaia sul podio! Sorride anche Bezzecchi

L’ordine d’arrivo del GP di Catalogna, tappa del Mondiale MotoGP andata in scena sul circuito del Montmelò a Barcellona, è stato stravolto da una serie di penalità comunicate un’ora e mezza dopo la conclusione della gara, tutte legate alla bassa pressione degli pneumatici. Nel mirino ben cinque piloti, a cui sono stati inflitti sedici secondi sul loro tempo di completamento della prova e che sono retrocessi sensibilmente in graduatoria.

Lo spagnolo Joan Mir aveva tagliato il traguardo in seconda posizione ed è così scivolato in tredicesima piazza, tutto a vantaggio di Fermin Aldeguer (secondo), Francesco Bagnaia (salito così sul terzo gradino del podio) e di Marco Bezzecchi, addirittura quarto in chiusura di un fine settimana estremamente complesso. Il pilota della Aprilia ha guadagnato altri due punti in classifica generale e ora svetta con quindici lunghezze di vantaggio nei confronti del compagno di squadra Jorge Martin.

Coinvolti anche Alex Rins (da decimo a quattordicesimo), Jack Miller (da dodicesimo a quindicesimo), Toprak Razgatlioglu e Raul Fernandez (fuori dalla zona punti). Confermatissima la vittoria di Fabio Di Giannantonio con la Ducati VR46. Di seguito il nuovo ordine d’arrivo del GP di Catalogna, ricordando anche Ai Ogura era stato penalizzato di tre secondi per aver centrato Pedro Acosta all’ultima curva (da quarto a ottavo).

NUOVO ORDINE ARRIVO GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

2. Fermin Aldeguer (Ducati)

3. Francesco Bagnaia (Ducati)

4. Marco Bezzecchi (Aprilia)

5. Fabio Quartararo (Yamaha)

6. Luca Marini (Honda)

7. Brad Binder (KTM)

8. Ai Ogura (Aprilia) (penalizzato di 3”)

9. Diogo Moreira (Honda)

10. Franco Morbidelli (Ducati)

11. Maverick Vinales (KTM)

12. Augusto Fernandez (Yamaha)

13. Joan Mir (Honda) (penalizzato di 16”)

14. Alex Rins (Yamaha) (penalizzato di 16”)

15. Jack Miller (Yamaha) (penalizzato di 16”)

16. Toprak Razgatlioglu (Yamaha) (penalizzato di 16”)

17. Raul Fernandez (Aprilia) (penalizzato di 16”)

Ritirato Jorge Martin (Aprilia)

Ritirato Pedro Acosta (KTM)

Non ripartito Alex Marquez (Ducati)

Non ripartito Enea Bastianini (KTM)

Non ripartito Johann Zarco (Honda)

CLASSIFICA GP CATALOGNA MOTOGP 2026

1 25 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’06.243 166.7

2 20 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 20’07.709 166.5 1.466

3 16 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 20’10.563 166.1 4.320

4 13 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 20’10.922 166.1 4.679

5 11 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’11.119 166.1 4.876

6 10 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 20’11.214 166.0 4.971

7 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 20’11.380 166.0 5.137

8 8 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’11.620 166.4 5.377

9 7 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 20’13.082 165.8 6.839

10 6 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 20’13.403 165.8 7.160

11 5 12 Maverick VIÑALES SPA Red Bull KTM Tech3 KTM 20’16.390 165.3 10.147

12 4 47 Augusto FERNANDEZ SPA Yamaha Factory Racing YAMAHA 20’22.488 164.5 16.245

13 3 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 20’23.493 166.6 17.250

14 2 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 20’29.159 165.8 22.916

15 1 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’32.695 165.3 26.452

16 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 20’34.051 165.1 27.808

17 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 20’37.309 164.7 31.066

Non classificati

89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 21’04.835 159.0 58.592

37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 18’26.874 166.6 1 lap

Non ripartiti

73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI

23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM

5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA