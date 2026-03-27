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MotoGP, risultati e classifica pre-qualifiche GP USA 2026: Marc Marquez precede Ogura e Di Giannantonio. 4° Bezzecchi, 8° Bagnaia
Si sono da poco concluse le importantissime pre-qualifiche del Gran Premio degli Stati Uniti, terzo appuntamento del Mondiale di MotoGP 2026. Sullo splendido scenario del tracciato del COTA – Circuit of the Americas di Austin (Texas) il pilota più veloce è stato, tanto per cambiare, Marc Marquez (Ducati Factory) vero dominatore su questa pista.
Lo spagnolo ha fermato i cronometri sul tempo di 2:00.927 con 53 millesimi di vantaggio sul giapponese Ai Ogura (Aprilia Trackhouse), mentre è terzo Fabio Di Giannantonio (Ducati Pertamina VR46) a 187.
Quarta posizione per Marco Bezzecchi (Aprilia) a 2 decimi esatti dalla vetta, quinta per Alex Marquez (Ducati Gresini) a 286 millesimi, mentre in sesta troviamo Pedro Acosta (Red Bull KTM) a 323. Settimo Jorge Martin (Aprilia) a 338 millesimi, quindi ottavo Francesco Bagnaia (Ducati Factory) a 444 con Luca Marini (HRC Honda) nono a 567, mentre Enea Bastianini (Red Bull KTM Tech3) completa la top10 a 652.
Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica delle pre-qualifiche per scoprire la top10 che domani in occasione delle qualifiche potrà evitare la Q1.
CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP USA 2026 MOTOGP
1 93 Marc MARQUEZ SPA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’00.927 20 21 341.3
2 79 Ai OGURA JPN Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’00.980 17 17 0.053 0.053 343.5
3 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’01.114 12 16 0.187 0.134 336.9
4 72 Marco BEZZECCHI ITA Aprilia Racing APRILIA 2’01.127 18 20 0.200 0.013 344.7
5 73 Alex MARQUEZ SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.213 18 19 0.286 0.086 340.2
6 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’01.250 15 17 0.323 0.037 343.5
7 89 Jorge MARTIN SPA Aprilia Racing APRILIA 2’01.265 18 19 0.338 0.015 343.5
8 63 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 2’01.371 18 19 0.444 0.106 344.7
9 10 Luca MARINI ITA Honda HRC Castrol HONDA 2’01.494 15 19 0.567 0.123 342.4
10 23 Enea BASTIANINI ITA Red Bull KTM Tech3 KTM 2’01.579 16 17 0.652 0.085 342.4
11 36 Joan MIR SPA Honda HRC Castrol HONDA 2’01.611 18 19 0.684 0.032 345.8
12 54 Fermin ALDEGUER SPA BK8 Gresini Racing MotoGP DUCATI 2’01.656 18 18 0.729 0.045 333.7
13 25 Raul FERNANDEZ SPA Trackhouse MotoGP Team APRILIA 2’01.781 16 21 0.854 0.125 339.1
14 5 Johann ZARCO FRA Castrol Honda LCR HONDA 2’01.952 16 20 1.025 0.171 341.3
15 20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’02.037 20 20 1.110 0.085 341.3
16 43 Jack MILLER AUS Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.242 18 19 1.315 0.205 334.8
17 11 Diogo MOREIRA BRA Pro Honda LCR HONDA 2’02.307 15 19 1.380 0.065 339.1
18 7 Toprak RAZGATLIOGLU TUR Prima Pramac Yamaha MotoGP YAMAHA 2’02.373 11 16 1.446 0.066 339.1
19 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 2’02.437 15 19 1.510 0.064 343.5
20 21 Franco MORBIDELLI ITA Pertamina Enduro VR46 Racing Team DUCATI 2’02.556 12 15 1.629 0.119 339.1
21 42 Alex RINS SPA Monster Energy Yamaha MotoGP Team YAMAHA 2’03.038 14 14 2.111 0.482 343.5