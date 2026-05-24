Lucas Coenen domina gara-1 della MXGP in Francia e resta leader del Mondiale. Adamo in top5!

Lucas Coenen respinge l’assalto di Jeffrey Herlings alla tabella rossa e domina la prima manche del Gran Premio di Francia 2026, valevole come sesto round stagionale del Mondiale MXGP. Il fenomeno belga della KTM ha dettato legge sul fondo duro della pista di Lacapelle Marival, aggiudicandosi l’holeshot e facendo il vuoto poi giro dopo giro grazie ad un passo insostenibile per la concorrenza.

Il fratello gemello di Sacha torna così a vincere una gara lunga (l’ultimo successo risaliva alla seconda manche domenicale di Riola Sardo), conservando almeno provvisoriamente la leadership del campionato davanti a Herlings. L’olandese della Honda, reduce dall’affermazione nella Qualifying Race del sabato, ha portato a casa un solido secondo posto dopo una partenza non ottimale e tra poche ore potrà andare a caccia del successo overall nel Gran Premio.

Completa il podio in terza piazza lo sloveno pluricampione iridato Tim Gajser con la Yamaha davanti all’Husqvarna del debuttante neerlandese Kay De Wolf e alla KTM di un altro rookie che risponde al nome del nostro Andrea Adamo. Ottima prestazione per il siciliano, autore di un primo giro straordinario (2° posto dopo poche curve) e capace poi di difendersi piuttosto bene dal rientro dei vari big. Italia in zona punti anche con Andrea Bonacorsi 10° sulla Ducati e con Alberto Forato 15° sulla Fantic.

Con questo risultato Lucas Coenen si conferma in vetta al Mondiale MXGP con un vantaggio di 5 punti su Herlings, 41 su Gajser, 45 su Vialle, 53 su Febvre e 64 su Renaux. Nono Andrea Adamo, in scia all’ottava piazza di Ruben Fernandez e alla settima di De Wolf.

CLASSIFICA GARA-1 GP FRANCIA MXGP 2026

1 5 COENEN, Lucas BEL FMB Red Bull KTM Factory RacingKTM 34:49.371 0.000 51.690 25

2 84 HERLINGS, Jeffrey NED KNMV Honda HRC PETRONAS Honda 34:59.441 10.070 51.442 22

3 243 GAJSER, Tim SLO AMZS Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:07.736 18.365 51.240 20

4 74 DE WOLF, Kay NED KNMV Nestaan Husqvarna Factory Racing Husqvarna 35:20.157 30.786 50.940 18

5 80 ADAMO, Andrea ITA FMI Red Bull KTM Factory RacingKTM 35:25.749 36.378 50.806 16

6 959 RENAUX, Maxime FRA FFM Monster Energy Yamaha Factory MXGP Team Yamaha 35:28.993 39.622 50.728 15

7 1 FEBVRE, Romain FRA FFM Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 35:31.507 42.136 50.668 14

8 16 VIALLE, Tom FRA FFM Honda HRC PETRONAS Honda 35:38.452 49.081 50.504 13

9 70 FERNANDEZ, Ruben ESP RFME Honda HRC PETRONAS Honda 35:49.306 59.935 50.249 12

10 132 BONACORSI, Andrea ITA FMI Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 35:58.390 1:09.019 50.037 11

11 10 VLAANDEREN, Calvin NED KNMV Red Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 36:05.263 1:15.892 49.878 10

12 41 JONASS, Pauls LAT LAMSF Kawasaki Racing Team MXGPKawasaki 36:08.101 1:18.730 49.813 9

13 83 OLIVER, Oriol ESP RFME GABRIEL SS24 KTM FACTORY JUNIORS KTM 36:09.077 1:19.706 49.791 8

14 32 VAN DONINCK, Brent BEL FMB Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:10.717 1:21.346 49.753 7

15 303 FORATO, Alberto ITA FMI Fantic Factory Racing MXGPFantic 36:12.024 1:22.653 49.723 6

16 93 GEERTS, Jago BEL FMB MRT Racing Team Beta Beta 36:22.626 1:33.255 49.482 5

17 24 HORGMO, Kevin NOR NMF TEAM Honda Motoblouz SR Motul Honda 36:27.782 1:38.411 49.365 4

18 919 WATSON, Ben GBR ACU Dirt Store Triumph Racing Triumph 34:55.225 -1 Lap 48.968 3

19 253 PANCAR, Jan SLO AMZS TEM JP253 KTM Racing TeamKTM 35:06.761 11.536 48.700 2

20 781 HSU, Brian GER FMI Honda 35:34.107 38.882 48.076 1

21 91 SEEWER, Jeremy SUI SWISSMOTORed Bull Ducati Factory MXGP Team Ducati 35:41.851 46.626 47.902 0

22 6 PATUREL, Benoit FRA FFM JK Racing Yamaha Yamaha 35:46.078 50.853 47.808 0

23 234 KRAJEWSKI, Bogdan FRA FFM Yamaha 35:52.404 57.179 47.668 0

24 241 DESPREY, Maxime FRA FFM Yamaha 36:06.682 1:11.457 47.354 0

25 87 BRUMANN, Kevin SUI SWISSMOTOMX-Handel Husqvarna RacingHusqvarna 36:34.637 1:39.412 46.750 0

26 64 PAPE, Romain FRA FFM Yamaha 36:39.537 1:44.312 46.646 0

27 123 TUANI, Federico ITA FMI Honda 35:08.746 -2 Laps 46.094 0

28 970 VINEL, Shaun FRA FFM Yamaha 34:53.737 -4 Laps 41.266 0

29 831 MAYLIN, Brice FRA FFM Yamaha 21:35.351 -9 Laps 45.856 0