Motocross, GP Svizzera 2026: programma MXGP e MX2, orari, tv, streaming

Dopo la tappa in Spagna, lo spettacolo del Mondiale MXGP rimane in Europa. In questo fine settimana andrà infatti in scena il Gran Premio di Svizzera 2026, terzo appuntamento del calendario. Il 28 ed il 29 marzo saranno le date nelle quali assisteremo prima alle prove ed alla Qualifying Race e successivamente alle gare di entrambe le classi.

Il circuito è quello del Frauenfeld, località che dal 1981 ospita le gare di Motocross. Dopo il dominio di Herlings in Argentina, è stato Lucas Coenen a fare doppietta in Spagna, vincendo entrambe le gare e la Qualifying Race. In terra elvetica sarà interessante capire chi dei due continuerà il proprio percorso Mondiale con una vittoria.

Dove vedere in tv il GP della Svizzera 2026? La diretta tv non è prevista in nessuna emittente mentre lo streaming sarà visibile per gli abbonati su Discovery Plus e HBO MAX. OA Sport vi offrirà la diretta live testuale di entrambe le gare della classe regina.

PROGRAMMA

Sabato 28 marzo

Ore 13.35 – MX2 – Prove Libere

Ore 14.10 – MXGP – Prove Libere

Ore 16.25 – MX2 – Qualifying Race

Ore 17.25 – MXGP Qualifying Race

Domenica 29 marzo

Ore 13.00 – MX2 – Gara-1

Ore 14.00 – MXGP – Gara-2

Ore 16.00 – MX2 – Gara-2

Ore 17.00 – MXGP – Gara-2

DOVE VEDERE IN TV E STREAMING IL GP DI SVIZZERA 2026

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: Discovery Plus, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport