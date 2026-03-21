Calcio a 5: Roma, Came Treviso e Feldi Eboli salutano con un successo la 24esima di Serie A

La 24esima giornata della Serie A 2025-2026 di calcio a 5 si è ufficialmente chiusa, con le ultime partite in programma in questo sabato 21 marzo.

Successi esterni per Roma e Feldi Eboli: i capitolini si sono imposti 2-5 sull’Active Network grazie alle reti di Ricardinho, Isgrò (doppietta), Biscossi e Avellino, mentre i campani hanno sbancato il campo della Fortitudo Pomezia con lo score di 2-3, per effetto della tripletta di Echavarria.

Affermazione interna invece per la Came Treviso, 4-2 sul Cosenza. Veneti vittoriosi in rimonta Japa Vieira, Gargantini, Suton e Antonazzi.

LA CLASSIFICA

Meta Catania 51 (22)

Feldi Eboli 48 (22)

L84 Torino 46 (22)

Napoli Futsal 43 (23)

Roma 1927 40 (23)

Sporting Sala Consilina 37 (22)

Genzano 32 (23)

Sandro Abate 29 (22)

Capurso 28 (22)

Active Network 27 (22)

Came Treviso 25 (23)

Fortitudo Pomezia 23 (23)

Mantova 21 (22)

Cosenza 19 (22)

CDM Futsal 10 (23)