MXGP: Gajser approfitta della caduta di Coenen e vince gara-2 del GP del Trentino, 13° Adamo

Tim Gajser sale in cattedra al GP del Trentino 2026, quinto appuntamento valido per il Mondiale 2026 di motocross, classe MXGP. Lo sloveno ha infatti vinto gara-2 approfittando della caduta di Lucas Coenen (KTM), comunque bravissimo a salvare la top 3. All’uscita del cancellato il più brillante è stato Kay De Wolf (Husqvarna), il quale ha respirato aria pulita dopo la prima curva tallonato proprio da Coenen e Tom Vialle (Honda). Dopo appena quattro minuti il centauro, poi vincitore, in forza alla Yamaha si è portato invece al terzo posto.

A -21’ dalla fine è arrivato poi l’errore di De Wolf, che ha consentito a Coenen di prendere il comando delle operazioni. Poco dopo ci sarà anche la sverniciata di Gajser che, con un guizzo, si è messo all’inseguimento del leader del Mondiale, dando via ad un divertente duello interrotto ai -7, momento di una caduta del belga che ha permesso al pilota di fuggire in testa, arrivando per primo al traguardo fermando il cronometro a 34:26.948.

Al secondo posto si è dunque accomodato Herlings che, con un gap di 0:04.278, ha preceduto Coenen, terzo a 0:14.992, oltre che De Wolf, poi quarto a 0:21:010. Il miglior italiano è stato Andrea Adamo (KTM), tredicesimo con un margine di 1:12.728, mentre Mattia Guadagnini (KTM) ha strappato la sedicesima piazza a 1:30.167, Alberto Forato (Fantic) la diciannovesima a 1:49.888 e Andrea Bonacorsi (Ducati) la ventiduesima con un giro di differenza.

Nella classifica generale Lucas Coenen detiene la leadership con 231 punti, quattro in più rispetto ad Herlings, secondo con 227. Sopra quota 200 anche Vialle, terzo a 206. Nono posto per Adamo con 138.