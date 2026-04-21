MXGP, Andrea Adamo guida la pattuglia italiana, Mattia Guadagnini deve ancora ingranare

È ufficialmente andata in archivio anche la seconda tappa della doppietta italiana del Mondiale MXGP 2026. Dopo il Gran Premio di Sardegna di Riola Sardo è stata la volta del Gran Premio del Trentino di Pietramurata chiudendo ufficialmente la prima fase della stagione.

Ai piani alti della classifica sembra aprirsi un duello tra il belga Lucas Coenen e l’olandese Jeffrey Herlings divisi da soli 4 punti (231 contro 227) con Tom Vialle terzo a 206 e Tim Gajser quarto con 198, mentre Romain Febvre si trova al quarto posto a 191. E gli italiani…?

I nostri portacolori, spesso semplici spettatori nella classe regina dopo il ritiro di Tony Cairoli, in questa stagione stanno provando a lasciare il proprio segno. Andrea Adamo su tutti. Il nativo di Erice sembra avere trovato un buon feeling con la sua KTM e, al momento, si trova in nona posizione in classifica generale con 138 punti. Dopo i weekend positivi di Svizzera e Sardegna, ha mancato l’appuntamento del Trentino ma, tutto sommato, sta procedendo come ci si sarebbe aspettati dal classe 2003.

Chi, invece, non ha ancora ingranato la giusta marcia è Mattia Guadagnini (KTM). Il nativo di Bassano del Grappa, infatti, non va oltre la 14a posizione in graduatoria con 69 punti. Miglior fine settimana? Quello di Spagna con 22 punti totali. In poche parole, un po’ troppo poco per il pilota classe 2002 che sognava una stagione un po’ più da protagonista.