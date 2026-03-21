Quando tornerà Max Verstappen al Nürburgring? La pausa della F1 può aiutare

Quando rivedremo Max Verstappen al Nürburgring? La pausa della F1 durante il mese di aprile in seguito alla cancellazione del GP Bahrain ed Arabia Saudita può aiutare l’0landese che altrimenti avrebbe dovuto attendere la 24h di fine maggio.

Il quattro volte campione del mondo ha infatti la chance di svolgere ancora tre competizioni prima del main event che anche quest’anno sarà parte integrante dell’Intercontinental GT Challenge.

Nell’ordine sono indette NLS 3, 4 e 5. Le prima si svolgerà sabato 11 aprile, mentre le altre due il weekend seguenti e varranno anche come ‘gare di qualificazione’ per la già citata corsa da un giorno.

NLS 3 potrebbe essere disertata da diversi equipaggi ed anche da Winward Racing. Verstappen è infatti libero, ma i propri compagni di squadra Jules Gounon, Daniel Juncadella e Lucas Auer saranno coinvoti a Le Castellet nel primo atto del GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup.

Discorso differente per il 18-19 aprile quando l’attenzione globale sarà su Imola che accoglierà l’opening round del FIA World Endurance Championship. Juncadella e Gounon saranno in Italia con Genesis ed Alpine, ma il tirolese sarà libero di gareggiare affianco di Verstappen.

La stella del ‘Circus’ ha vinto una gara lo scorso anno con una Ferrari 296 GT3 (Emil Frey Racing) ed ha primeggiato anche in NLS quest’oggi. La classifica è cambiata nel post gara, la Mercedes AMG GT3 EVO n. 3 Winward Racing è infatti stata squalificata dopo la bandiera a scacchi per aver utilizzato un treno extra di gomme.

CALENDARIO VERSTAPPEN NURBURGRING

NLS 3 – 11 aprile

NLS 4 – 18 aprile

NLS 5 – 19 aprile

24H Nurburgring – 16-18 maggio (confermata presenza Verstappen)