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Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio Pellizzari
Nuovo appuntamento con la Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo. Il calendario tricolore su strada prosegue, in attesa della Milano-Sanremo di sabato, spazio ad un’altra corsa storica del programma del Bel Paese, la Milano-Torino, giunta alla sua edizione numero 106.
Startlist ancora in evoluzione, ma per adesso è confermato un nome di lusso come quello di Giulio Pellizzari. Con lui in casa Red Bull – BORA – hansgrohe anche Lorenzo Finn. Nomi da seguire verso Superga anche quelli di Thomas Pidcock e Richard Carapaz. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti, ancora in aggiornamento.
STARTLIST MILANO-TORINO 2026
Movistar Team
FORLIN Daniele
RUBIO Einer
CEPEDA Jefferson Alveiro
PESCADOR Diego
TESFATSION Natnael
PROIETTI GAGLIARDONI Mattia
UIJTDEBROEKS Cian
TotalEnergies
DOUBEY Fabien
BOUCHARD Geoffrey
BURGAUDEAU Mathieu
DELBOVE Joris
JOUSSEAUME Alan
LEVEQUE Theo
RETAILLEAU Valentin
Bardiani CSF 7 Saber
COVILI Luca
HERRENO Martin Santiago
TOLIO Alex
PALETTI Luca
TAROZZI Manuele
TURCONI Filippo
TURCONI Matteo
UAE Team Emirates – XRG
COSNEFROY Benoit
OLIVEIRA Ivo
CHRISTEN Jan
Cofidis
ARANBURU Alex
IZQUIERDO Clement
CARR Simon
Uno-X Mobility
ABRAHAMSEN Jonas
CORT Magnus
EF Education – EasyPost
BELOKI Markel
CARAPAZ Richard
XDS Astana Team
BALLERINI Davide
ULISSI Diego
Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
PIDCOCK Thomas
CALZONI Walter
Red Bull – BORA – hansgrohe
PELLIZZARI Giulio
FINN Lorenzo
MBH Bank CSB Telecom Fort
ZOCCARATO Samuele
GRUSZCZYNSKI Filip
Team Polti VisitMalta
PESENTI Thomas
GIULIANO Dario
Lotto Intermarché
GUALDI Simone
SLOCK Liam
Lidl – Trek
MOLLEMA Bauke
Unibet Rose Rockets
POELS Wout
Team UKYO
GARIBBO Nicolo
Caja Rural – Seguros RGA
Tudor Pro Cycling Team
Team Jayco AlUla
Solution Tech NIPPO Rali
Biesse – Carrera – Premac