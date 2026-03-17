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CiclismoStrada

Milano-Torino 2026: la startlist e chi parteciperà. Attesa per Giulio Pellizzari

Pubblicato

15 minuti fa

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Giulio Pellizzari
Giulio Pellizzari IPA Agency

Nuovo appuntamento con la Coppa Italia delle Regioni 2026 di ciclismo. Il calendario tricolore su strada prosegue, in attesa della Milano-Sanremo di sabato, spazio ad un’altra corsa storica del programma del Bel Paese, la Milano-Torino, giunta alla sua edizione numero 106.

Startlist ancora in evoluzione, ma per adesso è confermato un nome di lusso come quello di Giulio Pellizzari. Con lui in casa Red Bull – BORA – hansgrohe anche Lorenzo Finn. Nomi da seguire verso Superga anche quelli di Thomas Pidcock e Richard Carapaz. Andiamo a scoprire l’elenco dei partecipanti, ancora in aggiornamento.

STARTLIST MILANO-TORINO 2026

Movistar Team
FORLIN Daniele
RUBIO Einer
CEPEDA Jefferson Alveiro
PESCADOR Diego
TESFATSION Natnael
PROIETTI GAGLIARDONI Mattia
UIJTDEBROEKS Cian

TotalEnergies
DOUBEY Fabien
BOUCHARD Geoffrey
BURGAUDEAU Mathieu
DELBOVE Joris
JOUSSEAUME Alan
LEVEQUE Theo
RETAILLEAU Valentin

Bardiani CSF 7 Saber
COVILI Luca
HERRENO Martin Santiago
TOLIO Alex
PALETTI Luca
TAROZZI Manuele
TURCONI Filippo
TURCONI Matteo

UAE Team Emirates – XRG
COSNEFROY Benoit
OLIVEIRA Ivo
CHRISTEN Jan

Cofidis
ARANBURU Alex
IZQUIERDO Clement
CARR Simon

Uno-X Mobility
ABRAHAMSEN Jonas
CORT Magnus

EF Education – EasyPost
BELOKI Markel
CARAPAZ Richard

XDS Astana Team
BALLERINI Davide
ULISSI Diego

Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team
PIDCOCK Thomas
CALZONI Walter

Red Bull – BORA – hansgrohe
PELLIZZARI Giulio
FINN Lorenzo

MBH Bank CSB Telecom Fort
ZOCCARATO Samuele
GRUSZCZYNSKI Filip

Team Polti VisitMalta
PESENTI Thomas
GIULIANO Dario

Lotto Intermarché
GUALDI Simone
SLOCK Liam

Lidl – Trek
MOLLEMA Bauke

Unibet Rose Rockets
POELS Wout

Team UKYO
GARIBBO Nicolo

Caja Rural – Seguros RGA

Tudor Pro Cycling Team

Team Jayco AlUla

Solution Tech NIPPO Rali

Biesse – Carrera – Premac

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