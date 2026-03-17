Giulio Pellizzari firma la sontuosa scalata nel ranking UCI! Italia sul podio, 2 azzurri in top-20

Giulio Pellizzari ha scalato ben venti posizioni nel ranking UCI, la classifica stilata settimanalmente dall’Unione Ciclistica Internazionale, grazie all’eccellente terzo posto conseguito alla Tirreno-Adriatico 2026, dove ha corso da assoluto protagonista e ha dimostrato di possedere grande talento. Il 22enne marchigiano occupa ora la 25ma piazza nella graduatoria mondiale ed è il quarto italiano alle spalle di Giulio Ciccone (13mo, quattro posizioni guadagnate grazie al rendimento offerto alla Corsa dei Due Mari), Christian Scaroni (16mo, -1 rispetto a settimana scorsa) e Jonathan Milan (23mo, stabile dopo il successo in volata nell’ultima tappa sul traguardo di San Benedetto del Tronto).

Filippo Ganna ha vinto la cronometro iniziale alla Tirreno-Adriatico, ma ha perso 19 posizioni ed è scivolato al 43mo posto, davanti ad Antonio Tiberi (45mo, -13) e a Simone Velasco (50mo, +2). Nella top-100 individuale figurano anche Lorenzo Fortunato (66mo), Diego Ulissi (73mo), Matteo Trentin (74mo), Matteo Moschetti (86mo) e Damiano Caruso (89mo).

L’Italia si conferma così al terzo posto nel ranking per le Nazioni, con un margine di 120 punti nei confronti della Francia, che ha operato il sorpasso ai danni della Slovenia. Il Belgio rimane sempre al comando e difende 607 lunghezze di margine sulla Danimarca in una top-10 completata da Gran Bretagna (sesta), Australia (settima), Paesi Bassi (ottavi), USA (noni) e Spagna (decima).

Lo sloveno Tadej Pogacar resta ampiamente al comando con 11.355 punti e 4.156 lunghezze di margine sul messicano Isaac Del Toro, reduce dal trionfo alla Tirreno-Adriatico. Il danese Jonas Vingegaard ha vinto la Parigi-Nizza e resta in terza piazza, poi alle sue spalle c’è stato un doppio avvicendamento: il belga Remco Evenepoel è salito al quarto posto davanti al danese Mads Pedersen, l’olandese Mathieu van der Poel ha sopravanzato il portoghese Joao Almeida in settima piazza. Il britannico Tom Pidcock resta in ottava posizione davanti al belga Wout van Aert e all’australiano Jay Vine.

RANKING UCI (al 17 marzo)

RANKING UCI INDIVIDUALE (TOP-10)

1. Tadej Pogacar (Slovenia) 11.355

2. Isaac Del Toro (Messico) 7.199

3. Jonas Vingegaard (Danimarca) 6.369,14

4. Remco Evenepoel (Belgio) 4.845,86

5. Mads Pedersen (Danimarca) 4.816,88

6. Mathieu van der Poel (Paesi Bassi) 4.163

7. Joao Almeida (Portogallo) 4.073,5

8. Tom Pidcock (Gran Bretagna) 3.400,38

9. Wout van Aert (Belgio) 2.978

10. Jay Vine (Australia) 2.815,5

RANKING UCI ITALIANI (TOP-100)

13. Giulio Ciccone 2.617,88

16. Christian Scaroni 2.500

23. Jonathan Milan 2.104

25. Giulio Pellizzari 2.068

43. Filippo Ganna 1.715,83

45. Antonio Tiberi 1.619,5

50. Simone Velasco 1.430

66. Lorenzo Fortunato 1.147

73. Diego Ulissi 1.067

74. Matteo Trentin 1.055,14

86. Matteo Moschetti 924

89. Damiano Caruso 908

RANKING UCI PER NAZIONI

1. Belgio 18.307,19

2. Danimarca 17.700,73

3. Italia 15.202,21

4. Francia 15.082,47

5. Slovenia 14.947

6. Gran Bretagna 14.243,14

7. Australia 11.942,5

8. Paesi Bassi 11.045,72

9. USA 10.294,04

10. Spagna 7.855,77