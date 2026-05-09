Giro d’Italia 2026, tappa di oggi Burgas-Veliko Tarnovo: orari, percorso, tv. Finale adatto ai finisseur

La prima tappa è stata archiviata con il trionfo in volata del francese Paul Magnier davanti al danese Tobias Lund Andresen e al britannico Ethan Vernon, mentre Jonathan Milan si è dovuto accontentare della quarta posizione. Il Giro d’Italia si prepara a vivere la seconda tappa, la Burgas-Veliko Tarnovo di 221 chilometri. Il finale adatto ai finisseur promette scintille. Andiamo a scoprire la seconda tappa nel dettaglio con percorso, favoriti e programma.

La corsa sarà coperta da Rai Sport HD fino alle ore 14:00, poi su Rai 2. In streaming sarà possibile seguire la gara su RaiPlay, Eurosport 1 e DAZN (dalle 10:45 alle 13:25 e dalle 14:30 alle 16:45) e su Discovery Plus ed HBO Max. OA Sport offrirà la diretta testuale integrale dell’evento.

PERCORSO

La prima parte di tracciato pianeggiante lascia spazio ad una corsa decisamente più impegnativa dopo lo sprint intermedio di Sliven. I corridori affrontano le salite di Byala Pass e di Vratnik Pass, entrambe di terza categoria. L’ultima difficoltà di giornata è la salita del monastero di Lyaskovets, terza categoria con punte del 14%. La successiva discesa verso Veliko Tarnovo accompagna i ciclisti verso gli ultimi chilometri. Ai meno due ci sarà un breve strappo in porfido con pendenze fino al 9%. La strada spiana poi nell’ultimo chilometro.

FAVORITI

La frazione si presta a diverse possibili letture. Nel novero dei possibili candidati al successo finale rientra lo svizzero Jan Christen della UAE Team Emirates-XRG, corridore in grado di poter reggere sull’ultima salita, in possesso delle doti da finisher sullo strappo finale e abile anche nella volata di gruppi ristretti. Tra i profili da attenzionare rientrano il neozelandese Corbin Strong della NSN Cycling Team, corridore che forse è il più veloce tra quelli in grado di resistere sull’ultimo GPM. In casa Italia possono nutrire concrete speranze di un ruolo da protagonisti Andrea Vendrame del Team Jayco AlUla e Christian Scaroni della XDS Astana Team che potrebbe provare ad anticipare per provare a portar via un drappello con cui giocarsi il successo in uno sprint ristretto. Giulio Ciccone della Lidl-Trek ha buone doti in volata, ma per affermarsi ha bisogno di una selezione importante. Nel caso in cui la corsa dovesse essere particolarmente dura non è escluso che possano già essere protagonisti i big con Adam Yates favorito su un finale come quello odierno, a meno che Vingegaard non decida di entrare già in scena ed imprimere fin da subito il proprio sigillo.

PROGRAMMA

Sabato 9 maggio – Seconda tappa Burgas-Veliko Tarnovo (221 km)

Orario di partenza: 10.50

Orario di arrivo: 16.15 circa

DOVE VEDERE LA SECONDA TAPPA DEL GIRO D’ITALIA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Rai Sport HD dalle 10:50 alle 14:00; Rai 2 dalle 14:00

Diretta streaming: RaiPlay, Eurosport 1, Discovery Plus, DAZN, HBO Max

Diretta Live testuale: OA Sport