Soudal Quick-Step, slitta ancora il rientro di Tim Merlier: “Non abbiamo ancora fatto piani per il suo ritorno”

Sarebbe stato sicuramente uno dei protagonisti più attesi negli sprint delle corse di inizio stagione e nelle imminenti classiche, ma gli appassionati dovranno attendere ancora per rivederlo in strada. Non esiste infatti, al momento, una data certa per il ritorno alle gare di Tim Merlier.

Il velocista belga non ha ancora debuttato in questa stagione a causa di un problema al ginocchio che lo ha costretto a saltare parte della preparazione invernale e che gli ha impedito di allenarsi regolarmente anche nelle prime settimane del 2026, costringendolo così a rinunciare alle prime corse dell’anno.

L’alfiere della Soudal Quick-Step è comunque ormai tornato in bici da un mese; tuttavia, il suo rientro agonistico deve ancora slittare: il trentatreenne, che inizialmente compariva nella startlist provvisoria della Nokere Koerse di mercoledì 18 marzo, non è infatti tra i convocati del team per questa gara, che vedrà invece in azione Alberto Dainese, Gil Gelders, Yves Lampaert, Warre Vangheluwe, Jonathan Vervenne, Ceriel Desal e Stan Van Tricht.

“Per la Nokere è ancora troppo presto”, ha dichiarato Jurgen Foré, general manager della formazione belga, a Het Nieuwsblad, aggiungendo di non sapere ancora quando Merlier potrà tornare ad attaccare il numero sulla schiena: “Non abbiamo ancora fatto piani per il suo ritorno; Tim deve prima completare gli allenamenti. Per ora è ancora difficile prevedere quando potremo riaverlo con noi“.