Juan Ayuso torna ad allenarsi dopo la caduta: definiti i prossimi obiettivi

Juan Ayuso si era ritirato nel corso della quarta tappa della Parigi-Nizza, dopo essere incappato in una caduta su asfalto bagnato quando si trovava al comando della classifica generale in seguito alla cronometro a squadre. Lo spagnolo si era accasciato a terra dopo aver pedalato per un centinaio di metri dopo essersi rimesso in sella in seguito alla scivolata, ma non erano più state comunicati degli aggiornamenti sulle sue condizioni di salute.

Nella giornata odierna è arrivato l’annuncio che l’alfiere della Lidl-Trek è tornato ad allenarsi, con il chiaro intento di lasciarsi alle spalle l’incidente rimediato durante la ribattezzata Corsa verso il Sole. Gli esami a cui l’iberico si è sottoposto hanno escluso fratture e lesioni gravi, dunque la stagione può proseguire regolarmente: dovremmo rivederlo in gara al Giro dei Paesi Baschi, in programma dal 6 all’11 aprile.

Dopo la breve corsa a tappe in terra spagnola, il 23enne dovrebbe concentrarsi sulla Freccia Vallone (22 aprile) e sulla Liegi-Bastogne-Liegi (26 aprile), per poi fare un richiamo di preparazione in vista del Tour de France (scatterà il 4 luglio) che sarà preceduto dal Giro del Delfinato (pardon, da quest’anno è stato rinominato Tour Auvergne-Rhone-Alpes, in programma dal 7 giugno).