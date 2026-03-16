SONO TORNATE! L’Italia sconfigge la Spagna e si qualifica ai Mondiali di basket femminile 32 anni dopo!

Berlino stiamo arrivando! Trentadue anni dopo l’Italia giocherà i Mondiali di basket femminile. Un’impresa firmata da un gruppo straordinario, capace di spingersi prima al bronzo europeo e poi di essere grande protagonista anche nel girone delle Qualificazioni a Porto Rico. Un capolavoro che ha la sua ultima pennellata contro la Spagna con una vittoria meravigliosa per 68-56, grazie ad un ultimo quarto fenomenale, dove si è vista tutta la crescita di una squadra che davvero non smette di far sognare un movimento intero.

Sicuramente è la grande notte di Cecilia Zandalasini, che vive una delle sue migliori partite in maglia azzurra, mettendo a referto 22 punti, compresa la tripla che ha mandato i titoli di coda e fatto impazzire di gioia la panchina azzurra. Non solo la Zanda nazionale, ma anche una meravigliosa Francesca Pasa, che mette a referto 14 punti con uno strabiliante 6/7 dal campo. La Spagna soffre tantissimo la nostra intensità difensiva e l’unica a chiudere in doppia cifra è Megan Gustafson con 12 punti.

La tensione è palpabile ad inizio partita e si segna davvero poco nei primi minuti, visto che il tabellone segna 5-5. Santucci scuote le azzurre dall’arco, ma arriva la pronta risposta di Conde. Spreafico, però, firma il primo allungo azzurro sul +5 (15-10), ma Gustafson ci fa male proprio sul finire del quarto, con l’Italia che è comunque avanti di due punti alla prima sirena (15-13).

Ottimo avvio nel secondo quarto per la squadra di Capobianco, che tocca ancora con Santucci il +7 (21-14). Ci pensano poi Zandalasini e Madera ad aumentare il divario, con l’Italia che arriva a toccare anche la doppia cifra di vantaggio (28-17). Ancora una volta, però, gli ultimi minuti del quarto sono tutti di marca spagnola, con Fam che firma il -2 con cui si va all’intervallo (28-26).

Il parziale a cavallo tra secondo e terzo quarto prosegue per la Spagna ed arriva a toccare anche il 14-0, con la tripla di Buenavida e l’ennesimo canestro di Gustafson (28-31). Siamo in difficoltà, ma Pasa prova a scuotere l’Italia, ma ancora una volta Gustafson ci ributta indietro e arriviamo sul -6 (30-36). Qui viene fuori tutto il talento immenso di Cecilia Zandalasini, che prende per mano la squadra e la porta addirittura in vantaggio sul +1 (41-40). Sempre Cecilia mette l’ultimo sigillo del terzo quarto e ci presentiamo avanti negli ultimi dieci minuti (47-43).

Si capisce che sono i minuti decisivi e che valgono la qualificazione al Mondiale. Ci pensa Francesca Pasa con alcuni canestri pesantissimi che valgono il +6 (54-48). Andrè firma un importantissimo gioco da tre punti, poi arriva la tripla di Ortiz, ma Cubaj risponde ancora con super canestro da sette metri e mezzo (62-55). Il finale poi è tutto per Cecilia Zandalasini, che mette il sigillo e permette all’Italia di staccare il biglietto per Berlino. Finisce 68-56 e la festa azzurra può cominciare.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

ITALIA – SPAGNA 68-56 (15-13, 13-13, 19-17, 21-13)

ITALIA: Keys 5, Pasa 14 Verona, Zandalasini 22, Pan, Cubaj 9, Madera 2, Santucci 6, Fassina, Andre 7, Spreafico 3, Kacerik

SPAGNA: Buenavida 9, Ortiz 6, Cazorla 1, Ayuso 3, Araujo 3, Pueyo, Conde 6, Fam 5, Carrera 4, Gustafson 12, Ginzo, Martin 7