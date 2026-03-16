Basket femminile, Schio esonera coach Lapeña. Decisiva l’eliminazione in Eurolega

Le indiscrezioni delle ultime ore hanno trovato conferma nell’annuncio ufficiale del Famila Basket Schio, che ha esonerato con effetto immediato il capo allenatore Victor Lapeña. Decisiva con ogni probabilità la mancata qualificazione alle Final Six di Eurolega, sfumata al termine di una serie tiratissima e persa in tre partite (2-1) contro la Reyer Venezia.

Schio, che ha vinto nel corso della stagione corrente la Supercoppa Italiana e la Coppa Italia, affronterà nelle prossime settimane i playoff scudetto da testa di serie numero 1 dopo aver chiuso la regular season da imbattuta con un record di 20 vittorie e nessuna sconfitta. Vedremo a questo punto chi sarà il successore di Lapeña sulla panchina della squadra arancione.

Ricordiamo che il coach spagnolo era arrivato a Schio all’inizio della stagione 2025-2026 firmando un contratto biennale, ed in base ai rumors riportati dalla stampa locale la dirigenza del Famila starebbe valutando un possibile ritorno di George Dikeoulakos, allenatore delle campionesse d’Italia in carica negli ultimi quattro anni.

“Il Famila Basket Schio comunica che da oggi si interrompe il rapporto professionale con coach LaPeña. Nel ringraziarlo per il lavoro svolto assieme e i traguardi raggiunti in questi mesi, porgiamo a Victor i migliori auguri per il proprio percorso professionale e personale“, si legge nel comunicato della società.