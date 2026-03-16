Basket femminile, l’Italia chiude con il Senegal con il pass mondiale in tasca

Poteva essere la sfida decisiva nella corsa ai Mondiali di basket femminile 2026 a Berlino, ma il percorso fantastico delle azzurre hanno reso la partita con il Senegal di domani superflua, anche se Zandalasini e compagne vorranno chiudere in bellezza e finire il girone del pre-mondiale alle spalle degli USA.

La vittoria di ieri sera contro la Spagna ha permesso alle ragazze di Andrea Capobianco di staccare con un turno d’anticipo il pass iridato, con l’Italbasket femminile che sin qui ha battuto le iberiche, la Nuova Zelanda e le padrone di casa del Porto Rico. Ora, come detto, c’è il Senegal, che sin qui ha saputo vincere solo con le neozelandesi e per le africane la qualificazione mondiale è appesa a un filo.

Ed è proprio questo che Mariella Santucci e compagne dovranno tenere a mente. Perché sulla carta il Senegal non è all’altezza delle azzurre, ma con Porto Rico che affronta la Nuova Zelanda, alle avversarie delle azzurre serve assolutamente una vittoria per sperare, anche se le padrone di casa sono favorite nella corsa a Berlino.

L’Italia, invece, avrà la voglia di confermarsi dopo la bella vittoria contro la forte Spagna, per chiudere al secondo posto e, soprattutto, per candidarsi a protagoniste a settembre a Berlino. Sarà anche una prova di maturità, per dimostrare che anche una volta raggiunto l’obiettivo le azzurre sanno scendere in campo con la testa giusta per ottenere una vittoria che – risultati alla mano – sembrerebbe scontata.