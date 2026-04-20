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LIVE Schio-Venezia, A1 basket femminile 2026 in DIRETTA: inizia la serie scudetto
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Buongiorno a tutte le lettrici e i lettori di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Schio-Venezia, gara-1della finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2026! Inizia la serie al meglio delle tre partite che mette in palio il titolo di campione d’Italia, tutto in una settimana.
La Famila Wuber vuole confermare il tricolore conquistato un anno fa proprio contro le acerrime rivali veneziane che hanno estromesso nella stagione in corso le scledensi dalla Final Six di Eurolega. Fari puntati sulla coppia italiana Zandalasini-Verona, con la spagnola Maria Conde a dare man forte da qualsiasi posizione nella metà campo offensiva.
L’Umana Reyer Venezia cerca di strappare il titolo a Schio, con le oro-granata che al tempo stesso puntano a cancellare la sconfitta nella Final Six contro le iberiche del Girona. Coach Andrea Mazzon punterà sull’estro di Matilde Villa e sulla verve offensiva di Francesca Pan e di Mariella Santucci, cercando di far saltare subito il fattore campo prima della gara-2 in programma in Laguna giovedì sera.
Inizio del match previsto alle ore 20:15 al PalaRomare di Schio (Vicenza), con la diretta tv affidata alle telecamere di RaiSport HD (canale 58 del Digitale Terrestre) mentre la diretta streaming sarà garantita da RaiPlay. Buon divertimento a tutti con la diretta Live di OA Sport di Schio-Venezia, gara-1 della finale scudetto per la Serie A1 di basket femminile 2026!