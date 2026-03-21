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Pallavolo

Volley, Verona chiude la serie con Milano e si regala la semifinale scudetto

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33 secondi fa

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Verona volley
Verona volley / IPA Agency

Verona ha sconfitto Milano per 3-0 (25-21; 25-23; 25-20), ha chiuso la serie per 3-1 e si è qualificata alle semifinali scudetto di volley maschile, dove se la dovrà vedere contro Civitanova. La seconda forza della regular season ha dettato legge all’Allianz Cloud e si è lasciata alle spalle l’opaca prestazione di mercoledì, imponendosi in maniera brillante nella gara-4 dei quarti di finale e meritandosi il diritto di proseguire la caccia al tricolore.

Gli scaligeri sono stati bravi a recuperare un break di svantaggio nel primo set (15-13), hanno fatto la differenza con un micidiale rush sul 22-22 nel secondo parziale e hanno preso il largo nelle battute iniziali della terza frazione. A fare la differenza sono stati gli attaccanti Noumory Keita (18 punti), Darlan Souza (13) e Rok Mozic (12) sotto la regia di Micah Christenson.

Tra le fila di Milano, i migliori sono stati Tommaso Ichino (11) e Tatsunori Otsuka (10), il bomber Ferre Reggers non è riuscito a fare la differenza (8), si è sentita la mancanza dell’infortunato Francesco Recine. Milano sarà ora costretta ai playoff di Challenge Cup per inseguire la qualificazione alla prossima edizione della terza competizione europea per importanza.

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