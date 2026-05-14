LIVE Italia-Francia, Amichevole volley femminile in DIRETTA: primo impegno per le azzurre di Velasco

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Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra l’Italia femminile di pallavolo e la Francia, con l’estate azzurra che partirà proprio da qui fino alla Volleyball Nations League e gli Europei. La Nazionale del commissario tecnico Julio Velasco, il quale ha annunciato il suo addio dopo le Olimpiadi del 2028, userà il match contro le transalpine per fari rifiatare le big e per alcuni esperimenti che potrebbero rivelarsi veramente importanti.

Infatti, mentre giocatrici come Paola Egonu, Miryam Sylla e Anna Danesi, tra le altre, sono rimaste a casa per caricare le batterie in vista degli impegni importanti di fine estate, Velasco ha scelto di convocare Ekaterina Antropova, per provarla come schiacciatrice: l’idea è quella di far coesistere la classe 2003 insieme all’opposta di Milano citata poc’anzi. La trasformazione dell’ormai ex opposta di Scandicci sarà lunga e complessa e proprio per questo dei test match come quello contro la Francia può risultare più che utile.

Queste prime settimane di preparazione saranno utili a Velasco anche per capire chi più di tutte merita di prendersi il posto lasciato da Monica De Gennaro, leggendaria libero di Conegliano che pochi mesi fa ha chiuso il suo percorso in Nazionale con la vittoria dei Mondiali. Il ct ha optato, per il momento, verso Eleonora Fersino, libero di Milano.

Il match tra Italia e Francia inizierà alle 21.00 e verrà disputato al BiellaForum dell’omonima città piemontese. Segui l’intera partita, punto dopo punto, in Diretta e in Live con la cronaca testuale di OA Sport! Buon divertimento a tutti!