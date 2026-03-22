Volley, Modena ferma Piacenza: si va alla bella per decidere l’ultima semifinalista, grande sfida tra Porro e Bovolenta

Modena ha sconfitto Piacenza per 3-2 (25-23; 23-25; 25-23; 16-25; 15-7) nella gara-4 e ha pareggiato i conti nei quarti di finale dei playoff scudetto di volley maschile: 2-2, serve la bella per decidere chi potrà proseguire la caccia al tricolore e affrontare Perugia al prossimo turno. Il derby emiliano giocato al PalaBanca è vissuto su una continua altalena di emozioni: i Canarini si sono portati avanti per 1-0 e 2-1, sono sempre stati recuperati dai Lupi e hanno poi giganteggiato al tie-break.

Si tornerà in campo domenica 29 marzo (ore 18.00) al PalaPanini per disputare la rovente gara-5 di una serie che è sempre vissuta sul filo dell’equilibrio e in cui i biancorossi non sono riusciti a sfruttare il primo match-point di fronte al proprio pubblico. Bellissima sfida tra gli attaccanti Luca Porro (16 punti) e Alessandro Bovolenta (17 punti), tra le fila di Modena si sono distinti anche Pardo Mati (14), Giovanni Sanguinetti (11) e Paul Buchegger (13).

Oltre a Bovolenta, a Piacenza non sono bastati Ramazan Mandiraci (17), Robertlandy Simon (10), José Gutierrez (12). L’altra semifinale scudetto, che sarà sempre al meglio delle cinque partite, è già delineata e sarà tra Civitanova (capace di detronizzare Trento in tre match) e Verona (giustiziera di Milano in quattro incontri).