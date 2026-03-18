Civitanova e Perugia in semifinale scudetto, i Campioni d’Italia abdicano: Trento eliminata ai playoff di volley

Trento ha abdicato. I Campioni d’Italia di volley maschile si sono fermati ai quarti di finale dei playoff scudetto, eliminati in tre partite da Civitanova: la terza forza della regular season ha ceduto contro la sesta classificata della Superlega, a causa dei tanti infortuni che hanno attanagliato la compagine dolomitica.

I problemi fisici di Alessandro Michieletto e Daniele Lavia hanno inevitabilmente condizionato il rendimento della Itas, battuta da Civitanova per 3-1 (25-22; 25-27; 25-17; 26-24) nella gara-3: la Lube ha espugnato l’ilT quotidiano Arena per la seconda volta nella serie e si è così meritata la qualificazione alla semifinale scudetto contro la vincente del confronto tra Verona e Milano.

Prestazione sopra le righe da parte degli schiacciatori Aleksandar Nikolov (25 punti, 2 muri, 2 acae) e Mattia Bottolo (16 punti), in doppia cifra anche l’opposto Eric Loeppky (13) e il centrale Giovanni Gargiulo (10 punti, 3 muri) sotto la regia di Mattia Boninfante. Tra le fila di Trento i migliori sono stati gli attaccanti Alessandro Bristot (17), Jordi Ramon (15) e Theo Faure (15).

Perugia ha chiuso la serie con Monza per 3-0, imponendosi nella gara-3 di fronte al proprio pubblico del PalaBarton per 3-0 (25-19; 25-23; 25-20): dopo la sudatissima affermazione al tie-break nella tana dei brianzoli, i Campioni del Mondo hanno messo il turbo in casa e hanno sbrigato la pratica con il massimo scarto, facendo la differenza nelle fasi calde dei tre parziali. Il regista Simone Giannelli ha mandato in doppia cifra l’opposto Wassim Ben Tara (13 punti), i martelli Oleh Plotnytskyi (13) e Kamil Semeniuk (10), il centrale Roberto Russo (12), mentre tra le fila di Monza i migliori sono stati Erik Roehrs (15) e Diego Frascio (11).

Perugia affronterà in semifinale la vincente di Piacenza-Modena (2-1), serie aperta al pari di Verona-Milano: gli scaligeri conducono per 2-1 dopo aver perso gara-3 al tie-break. La Rana ha rimontato dallo 0-2, ma poi ha ceduto per 3-2 (26-24; 26-24; 22-25; 23-25; 15-10) contro i meneghini trascinati da Ferre Reggers (24 punti), Tatsunori Otsuka (17) e Nemanja Masulovic (14). A Verona non sono bastati Rok Mozic (16) e Noumory Keita (29 punti).