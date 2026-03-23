Perugia si rituffa in Champions League: il replay contro Juantorena vale la Final Four

Perugia si rituffa nella Champions League di volley maschile, dopo aver sbrigato la pratica Monza per 3-0 e avere già messo in cassaforte la partecipazione alle semifinali scudetto, in atteso di scoprire quale sarà la prossima avversaria lungo il cammino che porta al tricolore (bisogna attendere la gara-5 tra Modena e Piacenza, in programma domenica 29 marzo). I Campioni d’Europa riprenderanno la propria avventura continentale dopo aver conquistato il primo posto nella fase a gironi ed essersi risparmiati i playoff, all’orizzonte un turno a eliminazione diretta che mette in palio la qualificazione alla Final Four.

L’appuntamento con l’andata dei quarti di finale è per martedì 24 marzo (ore 20.00) in casa del Guaguas Las Palmas, la grande rivelazione di questa stagione nella massima competizione competizione europea: la formazione spagnola è partita dai preliminari, ha chiuso al secondo posto nel raggruppamento vinto da Perugia e nei playoff ha avuto la meglio sui francesi del Montpellier (vittoria per 3-1 all’andata e sconfitta al tie-break al ritorno). I Campioni del Mondo saranno dunque attesi da un replay alle Canarie, dove qualche mese fa sudarono più del previsto per riuscire a imporsi per 3-2.

I ragazzi di coach Angelo Lorenzetti dovranno essere bravi a fare la differenza in fase offensiva e a mantenere alta la guardia in difesa, fondamentale che potrebbe fare la differenza contro degli avversari molto votati all’attacco e capaci di fare la differenza dal punto di vista fisico. I rossoneri partiranno con tutti i favori del pronostico, ma dovranno stare molto attenti agli iberici, che hanno dimostrato in più occasioni di potersi prendere degli scalpi importanti e che tenteranno in tutti i modi di rinverdire la loro favola. Sarà importante costruirsi un buon tesoretto in vista del match di ritorno, previsto mercoledì 1° aprile (ore 20.30) al PalaBarton.

Il palleggiatore Simone Giannelli sarà chiamato a trascinare i Campioni del Mondo e ha innescare l’opposto Wassim Ben Tara, gli schiacciatori Oleh Plotnytskyi e Kamil Semeniuk, i centrali Roberto Russo e Sebastian Solé, mentre Massimo Colaci sarà il libero. Tra le fila del Las Palmas, allenato da Sergio Camarero, spicca la stella Osmany Juantorena, grande gloria della Nazionale Italiana che è nella fase conclusiva della sua memorabile carriera: lo schiacciatore potrà fare la differenza, affiancato di banda da Nicolas Bruno e con il supporto del bomber brasiliano Francisco Bezerra, dei centrali Helder Mendes e Martin Ramos, sotto la regia di Miguel Angel De Amo.