Succede di tutto alla E3 Saxo Classic 2026. Van der Poel trova il poker consecutivo

Era tutto scritto per il classico finale alla Mathieu van der Poel: attacco da lontano, arrivo in solitaria distruggendo la concorrenza. Invece il ciclismo ogni tanto offre ancora delle sorprese: c’è stato un ultimo tratto davvero emozionante alla E3 Saxo Classic 2026, ma a vincere è sempre il fenomeno olandese che centra il poker consecutivo.

Gran battaglia nella prima ora per cercare la fuga giusta, alla fine sei uomini sono riusciti a centrarla: Bastien Tronchon (Groupama – FDJ United), Nickolas Zukowsky (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team), Michiel Lambrecht (Team Flanders – Baloise), Luke Durbridge (Team Jayco AlUla), Stan Dewulf (Decathlon CMA CGM Team) e Sven Erik Bystrøm (Uno-X Mobility).

La corsa però si è accesa presto alle loro spalle con il gruppo molto attivo. La svolta sul Taaienberg: impressionante l’allungo di Mathieu van der Poel che uno ad uno è andato a raccogliere e staccare tutti coloro che si trovavano davanti. Praticamente non c’è stata reazione da parte dei rivali e il neerlandese a 45 chilometri dal traguardo si è trovato da solo al comando.

La corsa sembrava finita, come spesso accade con il fuoriclasse della Alpecin-Premier Tech, invece si è tutto riaperto con l’inseguimento di Florian Vermeersch (UAE Team Emirates XRG), Per Strand Hagens (Team Visma | Lease a Bike) e Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) assieme all’ultimo coraggioso della fuga del mattino, Dewulf.

Un van der Poel non al top ha perso secondi su secondi (oltre un minuto di margine), fino a farsi praticamente raggiungere all’ultimo chilometro. Un tatticismo di troppo però ha favorito il neerlandese che è riuscito comunque a vincere davanti ad Hagens e Vermeersch. Da segnalare la decima piazza in casa Italia di Matteo Trentin.