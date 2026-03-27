Brividi al Giro di Catalogna: Ciccone, Piganzoli e i fuggitivi si ritrovano macchine e pullman in strada!

Il Giro di Catalogna 2026 continua a regalare spettacolo e colpi di scena, ma quest’oggi si è verificato un episodio davvero spiacevole ed inaccettabile che ha messo a serio rischio l’incolumità dei corridori in gara. Fortunatamente alla fine non sembra essere successo nulla, ma il grave errore dell’organizzazione va inevitabilmente sottolineato con la speranza che in futuro non ricapiti più.

Il fattaccio avviene a circa 20 chilometri dal traguardo della quinta tappa della Volta a Catalunya, quando i tre fuggitivi Davide Piganzoli (Team Visma | Lease a Bike), Giulio Ciccone (Lidl-Trek) e Marc Soler (UAE Team Emirates-XRG) stavano per approcciare la lunga ascesa finale al Coll de Pal con ancora poco meno di un minuto di vantaggio sul gruppo dei migliori.

Dalle immagini televisive si vede infatti il terzetto di testa che, dopo una svolta a destra per imboccare una galleria, si ritrova davanti una fila di macchine e pullman che procedono sulla strada in senso contrario alla corsa. Una scena da brividi e altamente pericolosa, con i tre superstiti della fuga che hanno proseguito la loro azione rimanendo sulla corsia di destra e sfilando al fianco di questi veicoli.