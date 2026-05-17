Felix Gall: “Contento di essere stato battuto solo da Vingegaard, il piano non era attaccare”

È Jonas Vingegaard a trionfare sull’arrivo di Corno alle Scale nella nona tappa del Giro d’Italia 2026. Il danese mette il secondo sigillo sulla Corsa Rosa dopo il Blockhaus e può ritenersi soddisfatto dei risultati ottenuti in questa prima parte della Corsa Rosa. Il fuoriclasse del Team Visma Lease avrà la possibilità di guadagnare ancora terreno nella lunga cronometro di martedì.

Vingegaard ha nuovamente dimostrato tutta la sua superiorità in salita, vincendo quasi senza particolare sforzo fisico. L’unico avversario quando le pendenze iniziano a salire sembra essere Felix Gall. Dopo l’ottima prova sul Blockhaus, l’austriaco ha tentato addirittura di sorprendere il grande favorito, attaccando sull’ultima salita. Solo nel finale ha pagato lo scatto di Vingegaard, chiudendo a 12″.

Ai microfoni di Cyclingpronet, il portacolori della Decathlon CMA CMG ha così commentato la sua prova: “Sono molto contento di aver nuovamente dimostrato un livello alto e di essere battuto solo da Vingegaard. Il team ha fatto nuovamente un grande lavoro per tutto il giorno. Bello domani avere un giorno di riposo domani”.

L’austriaco ha poi concluso: “Il piano non era quello di attaccare, la salita si è rivelata più lunga del previsto. Volevo rendere il finale più duro per tutti. Ha funzionato, sono stato solo battuto da Vingegaard. Credo che prima o poi perderò terreno dai miei avversari, spero non sarà tanto”.