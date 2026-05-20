F1, statistiche GP Canada 2026. Hamilton appaiato a Schumacher da anni, senza mai sorpassarlo!

Il weekend del 22-24 maggio sarà dedicato al Gran Premio del Canada, che in questo 2026 è stato anticipato di qualche settimana rispetto alle abitudini. La consuetudine era quella di correre a Montreal nel mese di giugno, una dinamica cominciata nel 1982 e proseguita sino allo scorso anno.

È stata la nascita del GP di Miami a cambiare le carte in tavola. Allo scopo di evitare un andirivieni logistico tra Nord America ed Europa si è giustamente deciso di assimilare l’appuntamento canadese a quello della Florida. In realtà, si torna agli anni ’80, quando la corsa del Quebec era “agganciata” a quella di Detroit.

Montreal ospita il Gran Premio del Canada dal 1978 su un tracciato che, da allora, sostanzialmente non è mai cambiato. In precedenza si era corso fra Mosport Park (Ontario) e Mont-Tremblant (Quebec). Successivamente, i crescenti standard di sicurezza imposti dalla F1 hanno portato al trasferimento sull’Ile Notre-Dame, l’isola artificiale ricavata negli anni ’60 all’interno del fiume San Lorenzo.

I NUMERI DEL GP DI CANADA

Piloti con più vittorie:

Michael SCHUMACHER e Lewis HAMILTON (7)

Il tedesco ha trionfato nel 1994, 1997, 1998, 2000, 2002, 2003 e 2004.

Il britannico ha primeggiato nel 2007, 2010, 2012, 2015, 2016, 2017 e 2019.

Piloti con più pole position:

Michael SCHUMACHER e Lewis HAMILTON (6)

Il teutonico è partito davanti a tutti nel 1994, 1995, 1997, 1999, 2000 e 2001.

L’inglese è stato il più rapido in qualifica nel 2007, 2008, 2010, 2015, 2016 e 2017.

Piloti in attività con almeno una vittoria a Montreal.

7 – HAMILTON Lewis (07, 10, 12, 15, 16, 17, 19)

3 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023, 2024)

1 – ALONSO Fernando (2006)

1 – RUSSELL George (2025)

Piloti in attività con almeno una pole position a Montreal.

6 – HAMILTON Lewis (07, 08, 10, 15, 16, 17)

2 – VERSTAPPEN Max (2022, 2023)

2 – RUSSELL George (2024, 2025)

1 – ALONSO Fernando (2006)

Piloti in attività già saliti sul podio di Montreal.

10 (7-0-3) – HAMILTON Lewis

5 (3-1-1) – VERSTAPPEN Max

4 (0-2-2) – BOTTAS Valtteri

4 (1-2-1) – ALONSO Fernando

2 (1-0-1) – RUSSELL George

1 (0-1-0) – SAINZ Carlos Jr.

1 (0-1-0) – NORRIS Lando

1 (0-0-1) – PEREZ Sergio

1 (0-0-1) – LECLERC Charles

1 (0-0-1) – ANTONELLI Andrea Kimi

Team con più vittorie nel GP di Canada: MCLAREN (13)

Il team di Woking si è imposto con Denis Hulme (1968), Peter Revson (1973), Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Ayrton Senna (1988, 1990), Gerhard Berger (1992), Mika Häkkinen (1999), Kimi Räikkönen (2005), Lewis Hamilton (2007, 2010, 2012) e Jenson Button (2011).

Tuttavia, se ci riferiamo esclusivamente a Montreal, il team più vincente in assoluto diventa la Ferrari, con 11 affermazioni contro le 9 della McLaren.

Team con più pole position nel GP di Canada: MCLAREN (11)

Il team di Woking è stato il più rapido in qualifica con Peter Revson (1972), Emerson Fittipaldi (1974), James Hunt (1976), Ayrton Senna (1988, 1990, 1992), Alain Prost (1989), David Coulthard (1998), Lewis Hamilton (2007, 2010, 2012).

Cionondimeno, se ci riferiamo esclusivamente a Montreal, la McLaren vanta 8 pole position, tante quante Ferrari e Williams.

Team in griglia con vittorie in Canada.

13 – McLaren

12 – Ferrari

7 – Williams

5 – Red Bull

5 – Mercedes

Team in griglia con pole position a Montreal.

11 – McLaren

8 – Williams

8 – Ferrari

6 – Mercedes

5 – Red Bull

INCIDENZA DELLE QUALIFICHE

Su 44 GP disputati a Montreal…

– In 22 occasioni (50,0%) il vincitore è partito dalla pole position.

– In 30 occasioni (68,2%) il vincitore è partito dalla prima fila.

– Le suddette percentuali si alzano però rispettivamente a 64,7% e 88,2% se si guarda a quanto accaduto dal 2006 in poi.

– Il pilota peggio qualificato capace di vincere a Montreal è stato Jacques Laffite, scattato dal 10° posto nel 1981.

PILOTI VINCENTI CON PIU’ TEAM

PIQUET Nelson

Brabham (1982, 1984); Benetton (1991)

SCHUMACHER Michael

Benetton (1994)

Ferrari (1997, 1998, 2000, 2002, 2003, 2004)

HAMILTON Lewis

McLaren (2007, 2010, 2012)

Mercedes (2015, 2016, 2017, 2019)

VETTEL Sebastian

Red Bull (2013); Ferrari (2018)

EXTRA

– Jacky Ickx è l’unico a essersi imposto in Canada su due tracciati diversi. Nel 1969 il belga trionfò a Mosport, ripetendosi poi nel 1970 a Mont-Tremblant.

– Curiosamente, per ben tre volte è capitato che il pilota passato per primo sotto la bandiera a scacchi di Montreal non abbia vinto la gara! Nel 1980 Didier Pironi venne penalizzato di un minuto per partenza anticipata, venendo classificato terzo. La medesima sorte colpì Gerhard Berger nel 1990, anche se l’austriaco si attestò al quarto posto. Infine nel 2019 Sebastian Vettel fu sanzionato per una (presunta) manovra ostruzionista ai danni di Lewis Hamilton, scivolando al secondo posto.