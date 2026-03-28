Giro da urlo di Kimi Antonelli! Pole in Giappone, che gap su Russell! Ferrari in grande difficoltà

Andrea Kimi Antonelli lancia un segnale importante a George Russell e domina le qualifiche del Gran Premio del Giappone 2026, terza tappa stagionale del Mondiale di Formula Uno. Il diciannovenne bolognese si è esaltato sulla magica pista di Suzuka, sfruttando l’enorme potenziale della sua Mercedes W17 e scavando un solco rispetto al compagno di squadra dopo essere andato più forte per tutto il weekend.

Seconda pole position consecutiva dopo Shanghai per il giovane italiano, che a questo punto sogna un clamoroso back-to-back in vista della gara di domani. Alle spalle delle Frecce d’Argento si sono inserite in seconda fila la McLaren di un convincente Oscar Piastri e la Ferrari di Charles Leclerc, capace di superare in extremis l’altra vettura papaya di Lando Norris agguantando una preziosa quarta piazza.

In Q1 tutti i top team (inclusa la Red Bull) riescono a superare agevolmente il taglio, con Leclerc che firma il miglior tempo in 1’29″915 appena davanti alle Mercedes di Russell e Antonelli. Eliminati Albon con la Williams, Bearman con la Haas, le Cadillac di Perez e Bottas ed infine le Aston Martin (che si confermano ultima forza in campo anche sulla pista di casa per la Honda) di Alonso e Stroll.

In Q2 Mercedes comincia a mettere le cose in chiaro e si porta davanti a tutti con Antonelli, che fa lo strappo in 1’29″048 rifilando due decimi e mezzo a Leclerc e quattro decimi a Piastri. Nessun problema anche per gli altri big, mentre Verstappen viene battuto clamorosamente dal compagno di squadra Hadjar e dalla Racing Bulls di Lindblad restando fuori dalla top10. Escono di scena anche Ocon con la Haas, Hulkenberg con la Haas, Lawson con la Racing Bulls, Colapinto con l’Alpine e Sainz con la Williams.

In Q3 Antonelli continua a volare e si prende la pole provvisoria dopo il primo tentativo in 1’28″778, con un vantaggio di tre decimi su Russell e tre decimi e mezzo su Piastri, mentre sono più distanti Norris (a sei decimi) e le Ferrari. Nell’ultimo giro non si migliora quasi nessuno tra i top team, con Leclerc che guadagna una posizione su Norris raggiungendo la seconda fila dietro alle Mercedes e alla McLaren di Piastri, mentre Hamilton è 6° davanti all’Alpine di un ottimo Gasly.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP GIAPPONE F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes 1:28.778 5

2 George Russell Mercedes +0.298 6

3 Oscar Piastri McLaren +0.354 6

4 Charles Leclerc Ferrari +0.627 5

5 Lando Norris McLaren +0.631 6

6 Lewis Hamilton Ferrari +0.789 5

7 Pierre Gasly Alpine +0.913 6

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +1.200 6

9 Gabriel Bortoleto Audi +1.496 6

10 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.541 6

11 Max Verstappen Red Bull Racing

12 Esteban Ocon Haas F1 Team

13 Nico Hulkenberg Audi

14 Liam Lawson Racing Bulls

15 Franco Colapinto Alpine

16 Carlos Sainz Williams

17 Alexander Albon Williams

18 Oliver Bearman Haas F1 Team

19 Sergio Perez Cadillac

20 Valtteri Bottas Cadillac

21 Fernando Alonso Aston Martin

22 Lance Stroll Aston Martin