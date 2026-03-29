Ordine d’arrivo F1, GP Giappone 2026: Antonelli trionfa a Suzuka! Leclerc sul podio, Hamilton fuori dalla top-5

Calato il sipario sul GP del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 53 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i punti pesanti di questo week end asiatico.

La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile? Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position di Kimi Antonelli a precedere George Russell. Piloti bolognese, tra l’altro, in grado di bissare la p.1 dopo averlo fatto per la prima volta a Shanghai (Cina).

Ferrari andava all’attacco. Nel time-attack le due Rosse di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc non sono riuscite a massimizzare più di tanto le proprie prestazioni e si confidava nel passo gara. Le intenzioni della vigilia erano poi quelle di mettere sotto pressione le due W17, sfruttando un miglior spunto al via e poi provare a imporre la propria strategia.

Alla fine della fiera, Kimi Antonelli conquista la vittoria a Suzuka precedendo di 13″722 la McLaren dell’australiano Oscar Piastri e di 15″270 la Ferrari del monegasco Charles Leclerc. In top-5 l’altra Mercedes di George Russell e l’altra Mclaren di Lando Norris. Sesta l’altra Rossa di Lewis Hamilton.

ORDINE D’ARRIVO GP GIAPPONE F1 2026

1 Kimi Antonelli (Mercedes)

2 Oscar Piastri (McLaren)

3 Charles Leclerc (Ferrari)

4 George Russell (Mercedes)

5 Lando Norris (McLaren)

6 Lewis Hamilton (Ferrari)

7 Pierre Gasly (Alpine)

8 Max Verstappen (Red Bull Racing)

9 Liam Lawson (Racing Bulls)

10 Esteban Ocon Haas (F1 Team)

11 Nico Hulkenberg (Audi)

12 Isack Hadjar (Red Bull Racing)

13 Gabriel Bortoleto (Audi)

14 Arvid Lindblad (Racing Bulls)

15 Carlos Sainz (Williams)

16 Franco Colapinto (Alpine)

17 Sergio Perez (Cadillac)

18 Fernando Alonso (Aston Martin)

19 Valtteri Bottas (Cadillac)

20 Alexander Albon (Williams)

RITIRATI

21 Lance Stroll (Aston Martin)

22 Oliver Bearman (Haas F1 Team)

RISULTATI E CLASSIFICA GP GIAPPONE F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader

2 Oscar Piastri McLaren +13.722

3 Charles Leclerc Ferrari +15.270

4 George Russell Mercedes +15.754

5 Lando Norris McLaren +23.479

6 Lewis Hamilton Ferrari +25.037

7 Pierre Gasly Alpine +32.340

8 Max Verstappen Red Bull Racing +32.677

9 Liam Lawson Racing Bulls +50.180

10 Esteban Ocon Haas F1 Team +51.216

11 Nico Hulkenberg Audi +52.280

12 Isack Hadjar Red Bull Racing +56.154

13 Gabriel Bortoleto Audi +59.078

14 Arvid Lindblad Racing Bulls +59.848

15 Carlos Sainz Williams +65.008

16 Franco Colapinto Alpine +65.773

17 Sergio Perez Cadillac +92.865

18 Fernando Alonso Aston Martin 1 giro

19 Valtteri Bottas Cadillac 1 giro

20 Alexander Albon Williams 2 giri

21 Lance Stroll Aston Martin —

22 Oliver Bearman Haas F1 Team —