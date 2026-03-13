Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte Leclerc

Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato decisamente tirato, in un fine-settimana molto particolare perchè caratterizzato dalla Sprint Race. Week end strutturato in maniera diversa dal consueto, con i team costretti a economizzare al massimo i tempi di lavoro per essere pronti.

C’era grande curiosità su quello che avrebbe potuto fare la Mercedes, dopo quanto messo in mostra nel corso del primo appuntamento stagionale in Australia. Il britannico George Russell e Kimi Antonelli si sono presentati con l’intenzione di dare una bella spallata a tutti, sfruttando una W17 straordinaria per consistenza ed efficienza.

Nello stesso tempo si voleva anche comprendere come e quanto la Ferrari sarebbe riuscita a trovare qualcosa in più in termini di performance per provare ad avvicinarsi alla scuderia di Brackley. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton a Melbourne aveva molto faticato nel time-attack, esprimendosi su tempi migliori in gara.

Frecce d’Argento davanti, dunque, con Russell a precedere Antonelli, la Mclaren del britannico Lando Norris e la Rossa di Hamilton. Solo in terza fila Leclerc con l’altra SF-26. Vedremo domani cosa accadrà nella Sprint Race e se il via andrà a cambiare gli equilibri.

GRIGLIA DI PARTENZA QUALIFICHE SPRINT GP CINA F1 2026

1. George Russell (Mercedes)

2. Kimi Antonelli (Mercedes)

3. Lando Norris (McLaren)

4. Lewis Hamilton (Ferrari)

5. Oscar Piastri (McLaren)

6. Charles Leclerc (Ferrari)

7. Pierre Gasly (Alpine)

8. Max Verstappen (Red Bull)

9. Oliver Bearman (Haas)

10. Isack Hadjar (Red Bull)

11. Nico Hülkenberg (Audi)

12. Esteban Ocon (Haas)

13. Liam Lawson (Racing Bulls)

14. Gabriel Bortoleto (Audi)

15. Arvid Lindbland (Racing Bulls)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Carlos Sainz (Williams)

18. Alexander Albon (Williams)

19. Fernando Alonso (Aston Martin)

20. Lance Stroll (Aston Martin)

21. Valtteri Bottas (Cadillac)

22. Sergio Perez (Cadillac)

RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE SPRINT GP CINA F1 2026

SQ3:

1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 1:31.520 —

2 Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 1:31.809 +0.289

3 Lando Norris McLaren 1:32.141 +0.621

4 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 1:32.161 +0.641

5 Oscar Piastri McLaren 1:32.224 +0.704

6 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1:32.528 +1.008

7 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:32.888 +1.368

8 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.254 +1.734

9 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:33.409 +1.889

10 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:33.723 +2.203

SQ2:

1 George Russell Mercedes 1:32.241

2 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.291

3 Charles Leclerc Ferrari 1:32.602

4 Oscar Piastri McLaren 1:33.038

5 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.042

6 Lando Norris McLaren 1:33.086

7 Pierre Gasly Alpine 1:33.405

8 Oliver Bearman Haas 1:33.501

9 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.564

10 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:33.620

11 Nico Hülkenberg Audi 1:33.635

12 Esteban Ocon Haas 1:33.639

13 Liam Lawson Racing Bulls 1:33.714

14 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.774

15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.048

16 Franco Colapinto Alpine 1:34.327

SQ1:

1 George Russell Mercedes 1:33.030 —

2 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.148 +0.118

3 Charles Leclerc Ferrari 1:33.194 +0.164

4 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.455 +0.425

5 Lando Norris McLaren 1:33.783 +0.753

6 Oscar Piastri McLaren 1:33.813 +0.783

7 Pierre Gasly Alpine 1:33.970 +0.940

8 Nico Hülkenberg Audi 1:33.997 +0.967

9 Esteban Ocon Haas 1:34.087 +1.057

10 Liam Lawson Racing Bulls 1:34.110 +1.080

11 Max Verstappen Red Bull 1:34.170 +1.140

12 Oliver Bearman Haas 1:34.280 +1.250

13 Gabriel Bortoleto Audi 1:34.291 +1.261

14 Isack Hadjar Red Bull 1:34.447 +1.417

15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.495 +1.465

16 Franco Colapinto Alpine 1:34.592 +1.562

17 Carlos Sainz Jr. Williams 1:34.761 +1.731

18 Alexander Albon Williams 1:35.305 +2.275

19 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.581 +2.551

20 Lance Stroll Aston Martin 1:36.151 +3.121

21 Valtteri Bottas Cadillac 1:37.378 +4.348

22 Sergio Pérez Cadillac — —