Formula 1GP Cina
Griglia di partenza F1, Sprint Qualifying GP Cina 2026: Russell in pole davanti ad Antonelli, Hamilton batte Leclerc
Andate in archivio le qualifiche Sprint del GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, il time-attack è stato decisamente tirato, in un fine-settimana molto particolare perchè caratterizzato dalla Sprint Race. Week end strutturato in maniera diversa dal consueto, con i team costretti a economizzare al massimo i tempi di lavoro per essere pronti.
C’era grande curiosità su quello che avrebbe potuto fare la Mercedes, dopo quanto messo in mostra nel corso del primo appuntamento stagionale in Australia. Il britannico George Russell e Kimi Antonelli si sono presentati con l’intenzione di dare una bella spallata a tutti, sfruttando una W17 straordinaria per consistenza ed efficienza.
Nello stesso tempo si voleva anche comprendere come e quanto la Ferrari sarebbe riuscita a trovare qualcosa in più in termini di performance per provare ad avvicinarsi alla scuderia di Brackley. Le due Rosse del monegasco Charles Leclerc e del britannico Lewis Hamilton a Melbourne aveva molto faticato nel time-attack, esprimendosi su tempi migliori in gara.
Frecce d’Argento davanti, dunque, con Russell a precedere Antonelli, la Mclaren del britannico Lando Norris e la Rossa di Hamilton. Solo in terza fila Leclerc con l’altra SF-26. Vedremo domani cosa accadrà nella Sprint Race e se il via andrà a cambiare gli equilibri.
GRIGLIA DI PARTENZA QUALIFICHE SPRINT GP CINA F1 2026
1. George Russell (Mercedes)
2. Kimi Antonelli (Mercedes)
3. Lando Norris (McLaren)
4. Lewis Hamilton (Ferrari)
5. Oscar Piastri (McLaren)
6. Charles Leclerc (Ferrari)
7. Pierre Gasly (Alpine)
8. Max Verstappen (Red Bull)
9. Oliver Bearman (Haas)
10. Isack Hadjar (Red Bull)
11. Nico Hülkenberg (Audi)
12. Esteban Ocon (Haas)
13. Liam Lawson (Racing Bulls)
14. Gabriel Bortoleto (Audi)
15. Arvid Lindbland (Racing Bulls)
16. Franco Colapinto (Alpine)
17. Carlos Sainz (Williams)
18. Alexander Albon (Williams)
19. Fernando Alonso (Aston Martin)
20. Lance Stroll (Aston Martin)
21. Valtteri Bottas (Cadillac)
22. Sergio Perez (Cadillac)
RISULTATI E CLASSIFICA QUALIFICHE SPRINT GP CINA F1 2026
SQ3:
1 George Russell Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 1:31.520 —
2 Kimi Antonelli Mercedes-AMG Petronas Formula One Team 1:31.809 +0.289
3 Lando Norris McLaren 1:32.141 +0.621
4 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 1:32.161 +0.641
5 Oscar Piastri McLaren 1:32.224 +0.704
6 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 1:32.528 +1.008
7 Pierre Gasly Alpine F1 Team 1:32.888 +1.368
8 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.254 +1.734
9 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:33.409 +1.889
10 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:33.723 +2.203
SQ2:
1 George Russell Mercedes 1:32.241
2 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.291
3 Charles Leclerc Ferrari 1:32.602
4 Oscar Piastri McLaren 1:33.038
5 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.042
6 Lando Norris McLaren 1:33.086
7 Pierre Gasly Alpine 1:33.405
8 Oliver Bearman Haas 1:33.501
9 Max Verstappen Red Bull Racing 1:33.564
10 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:33.620
11 Nico Hülkenberg Audi 1:33.635
12 Esteban Ocon Haas 1:33.639
13 Liam Lawson Racing Bulls 1:33.714
14 Gabriel Bortoleto Audi 1:33.774
15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.048
16 Franco Colapinto Alpine 1:34.327
SQ1:
1 George Russell Mercedes 1:33.030 —
2 Lewis Hamilton Ferrari 1:33.148 +0.118
3 Charles Leclerc Ferrari 1:33.194 +0.164
4 Kimi Antonelli Mercedes 1:33.455 +0.425
5 Lando Norris McLaren 1:33.783 +0.753
6 Oscar Piastri McLaren 1:33.813 +0.783
7 Pierre Gasly Alpine 1:33.970 +0.940
8 Nico Hülkenberg Audi 1:33.997 +0.967
9 Esteban Ocon Haas 1:34.087 +1.057
10 Liam Lawson Racing Bulls 1:34.110 +1.080
11 Max Verstappen Red Bull 1:34.170 +1.140
12 Oliver Bearman Haas 1:34.280 +1.250
13 Gabriel Bortoleto Audi 1:34.291 +1.261
14 Isack Hadjar Red Bull 1:34.447 +1.417
15 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:34.495 +1.465
16 Franco Colapinto Alpine 1:34.592 +1.562
17 Carlos Sainz Jr. Williams 1:34.761 +1.731
18 Alexander Albon Williams 1:35.305 +2.275
19 Fernando Alonso Aston Martin 1:35.581 +2.551
20 Lance Stroll Aston Martin 1:36.151 +3.121
21 Valtteri Bottas Cadillac 1:37.378 +4.348
22 Sergio Pérez Cadillac — —