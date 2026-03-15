Ordine d’arrivo F1, GP Cina 2026: Kimi Antonelli trionfa a Shanghai! Hamilton davanti a Leclerc

Calato il sipario sul GP della Cina, secondo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito di Shanghai, piloti e team hanno dovuto affrontare 56 giri intensi e tirati in cui spremere le proprie monoposto per massimizzare la prestazione, conquistando i punti pesanti di questo week end asiatico.

La domanda prima del via era la seguente: la Mercedes sarà battibile? Le Frecce d’Argento partivano da una condizione di vantaggio, avendo monopolizzato la prima fila grazie alla pole-position di Kimi Antonelli a precedere George Russell. Piloti bolognese, tra l’altro, diventato il pilota più giovane di sempre a centrare la p.1

Ferrari andava all’attacco dalla seconda fila. Nel time-attack le due Rosse di Lewis Hamilton e di Charles Leclerc sono salite di livello e la conquista della terza e quarta piazzola in griglia era il miglior risultato possibile. Le intenzioni della vigilia erano poi quelle di mettere sotto pressione le due W17, sfruttando un miglior spunto al via e poi provare a imporre la propria strategia.

E dunque, Kimi Antonelli ha conquistato il suo primo successo in carriera. Un italiano torna a trionfare a 20 anni di distanza dall’ultima volta (Giancarlo Fisichella in Malesia nel 2006). Trionfo della Mercedes con il secondo posto firmato da George Russell. Sul terzo gradino del podio è salito Lewis Hamilton, che con la Ferrari ha ottento il suo primo podio, davanti al compagno di squadra, Charles Leclerc. Ritirati Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris e Oscar Piastri (McLaren).

ORDINE D’ARRIVO GP CINA F1 2026

1. Kimi Antonelli (Mercedes)

2. George Russell (Mercedes)

3. Lewis Hamilton (Ferrari)

4. Charles Leclerc (Ferrari)

5. Oliver Bearman (Haas)

6. Pierre Gasly (Alpine)

7. Liam Lawson (Racing Bulls)

8. Isack Hadjar (Red Bull)

9. Carlos Sainz (Williams)

10. Franco Colapinto (Alpine)

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Arvid Lindbland (Racing Bulls)

13. Valtteri Bottas (Cadillac)

14. Sergio Perez (Cadillac)

15. Esteban Ocon (Haas)

RITIRATI

Max Verstappen (Red Bull)

Fernando Alonso (Aston Martin)

Lance Stroll (Aston Martin)

Oscar Piastri (McLaren)

Lando Norris (McLaren)

Gabriel Bortoleto (Audi)

Alexander Albon (Williams)

RISULTATI E CLASSIFICA GP CINA F1 2026

1 Kimi Antonelli Mercedes Leader

2 George Russell Mercedes +5.515

3 Lewis Hamilton Ferrari +25.267

4 Charles Leclerc Ferrari +28.894

5 Oliver Bearman Haas F1 Team +57.570

6 Pierre Gasly Alpine +60.215

7 Liam Lawson Racing Bulls +81.534

8 Isack Hadjar Red Bull Racing +88.068

9 Carlos Sainz Williams 1 Lap

10 Franco Colapinto Alpine 1 Lap

11 Nico Hülkenberg Audi 1 Lap

12 Arvid Lindblad Racing Bulls 1 Lap

13 Valtteri Bottas Cadillac 1 Lap

14 Esteban Ocon Haas F1 Team 1 Lap

15 Sergio Pérez Cadillac 1 Lap

RITIRATI

16 Max Verstappen Red Bull Racing —

17 Fernando Alonso Aston Martin —

18 Lance Stroll Aston Martin —

19 Oscar Piastri McLaren —

20 Lando Norris McLaren —

21 Gabriel Bortoleto Audi —

22 Alexander Albon Williams —