Formula 1GP Cina
Griglia di partenza F1, GP Cina 2026: risultati e classifica qualifiche
Nelle qualifiche classiche di oggi, sabato 14 marzo, è stata determinata la griglia di partenza del GP della Cina del Mondiale di F1 2026, che vedrà culminare domani, domenica 15, il fine settimana asiatico con la gara su distanza lunga di Shanghai, che sarà valida come secondo round del calendario della F1.
Nella Q1 escono di scena Carlos Sainz (Williams), Alexander Albon (Williams), Fernando Alonso (Aston Martin), Valtteri Bottas (Cadillac), Lance Stroll (Aston Martin) e Sergio Perez (Cadillac). Nel Q2 vengono eliminati Nico Hulkenberg (Audi), Franco Colapinto (Alpine), Esteban Ocon (Haas F1 Team), Liam Lawson (Racing Bulls), Arvid Lindblad (Racing Bulls) e Gabriel Bortoleto (Audi).
GRIGLIA DI PARTENZA GP CINA F1 2026
11 Nico Hulkenberg Audi (Q2)
12 Franco Colapinto Alpine (Q2)
13 Esteban Ocon Haas F1 Team (Q2)
14 Liam Lawson Racing Bulls (Q2)
15 Arvid Lindblad Racing Bulls (Q2)
16 Gabriel Bortoleto Audi (Q2)
17 Carlos Sainz Williams (Q1)
18 Alexander Albon Williams (Q1)
19 Fernando Alonso Aston Martin (Q1)
20 Valtteri Bottas Cadillac (Q1)
21 Lance Stroll Aston Martin (Q1)
22 Sergio Perez Cadillac (Q1)
CLASSIFICA Q2
1 Kimi Antonelli Mercedes 1:32.443
2 Charles Leclerc Ferrari +0.043
3 George Russell Mercedes +0.080
4 Lewis Hamilton Ferrari +0.124
5 Lando Norris McLaren +0.467
6 Pierre Gasly Alpine +0.560
7 Max Verstappen Red Bull Racing +0.655
8 Oscar Piastri McLaren +0.687
9 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.754
10 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.909
11 Nico Hulkenberg Audi +0.911
12 Franco Colapinto Alpine +0.914
13 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.095
14 Liam Lawson Racing Bulls +1.322
15 Arvid Lindblad Racing Bulls +1.341
16 Gabriel Bortoleto Audi +1.522
CLASSIFICA Q1
1 Charles Leclerc Ferrari 1:33.175
2 George Russell Mercedes +0.087
3 Kimi Antonelli Mercedes +0.130
4 Max Verstappen Red Bull Racing +0.242
5 Lewis Hamilton Ferrari +0.347
6 Lando Norris McLaren +0.360
7 Gabriel Bortoleto Audi +0.374
8 Oscar Piastri McLaren +0.415
9 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.457
10 Franco Colapinto Alpine +0.459
11 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.512
12 Pierre Gasly Alpine +0.613
13 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.731
14 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.799
15 Nico Hulkenberg Audi +0.941
16 Liam Lawson Racing Bulls +0.964
17 Carlos Sainz Williams +1.142
18 Alexander Albon Williams +1.597
19 Fernando Alonso Aston Martin +2.028
20 Valtteri Bottas Cadillac +2.261
21 Lance Stroll Aston Martin +2.820
22 Sergio Perez Cadillac +3.731