Quando la F1 su TV8 oggi, GP Cina 2026: orari Sprint e qualifiche in chiaro

La Sprint del Gran Premio di Cina 2026 di F1 si disputerà sabato 14 marzo dalle ore 4:00 italiane. A seguire si ripartirà da zero, perché dopo la mini-gara, si stabilità la griglia di partenza del Gran Premio di domenica, tramite la canonica sessione di qualifica, che avrà luogo alle 8:00 nostrane.

LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DI F1 DALLE 8.00

Il GP di Cina ha vissuto due epoche separate, con una frattura temporale causata dalla pandemia di Covid-19. Difatti, la gara di Zhongguo è stata ininterrottamente parte integrante del calendario dal 2004 al 2019. Dopodiché, è mancata per ben quattro anni, prima di fare il proprio ritorno nel 2024.

Inizialmente collocato a inizio autunno, dal 2009 è stato spostato in primavera. In questo 2026, siamo addirittura a fine inverno! Quella di sabato sarà la terza Sprint ad andare in scena nell’autodromo di Shanghai, che ha accolto la gara accorciata nel momento in cui è cominciata la sua “seconda vita”, nel 2024.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Cina 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT). Qualifica Sprint, Sprint Race e qualifiche andranno in diretta. Sarà invece in differita il GP di domenica. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (2013); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

A CHE ORA LA F1 SU TV8 OGGI

Sabato 14 marzo (orari italiani)

Ore 4:00, SPRINT

Ore 8:00, Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP CINA

Sabato 14 marzo (orari italiani)

Ore 4:00, SPRINT

Ore 8:00, Qualifiche

PROGRAMMA GP CINA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): é prevista la diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà gratuitamente la Sprint e le Qualifiche.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.