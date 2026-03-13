F1, Oscar Piastri: “La macchina andava bene, ma il distacco con la Mercedes è notevole”

Oscar Piastri partirà dalla terza fila in occasione della Sprint Race valida per il GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di Formula 1. L’australiano si è infatti dovuto accontentare della quinta moneta delle qualifiche brevi, accusando un ritardo consistente rispetto al vertice.

L’oceanico nello specifico è rimasto attardato di oltre un secondo rispetto a George Russell, poleman di giornata davanti al compagno di squadra Andrea Kimi Antonelli e all’altro pilota del team papaya, Lando Norris. Una volta arrivato in zona mista, il nativo di Melbourne ha commentato quanto fatto:

“È andata bene – ha detto Piastri – Il salto di aderenza tra le gomme medie e quelle morbide è stato piuttosto grande, c’è da dire però che il distacco dalla Mercedes è stato davvero notevole, quindi ci sono diversi aspetti su cui dobbiamo lavorare”.

Piastri ha poi aggiunto: “La macchina andava bene e dava sensazioni piuttosto positive. È stato un giro discreto e non credo che ci fosse molto altro da migliorare. Nel primo settore sembravamo a posto, ma perdere sei decimi nell’ultimo settore è impressionante“.