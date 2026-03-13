F1, Mercedes fa il vuoto nella Sprint Qualifying del GP di Cina. Russell in pole, delude la Ferrari

Mercedes conferma la netta superiorità emersa nelle prove libere e fa doppietta anche nella Sprint Qualifying del Gran Premio di Cina 2026, valevole come secondo round della nuova stagione di Formula Uno. George Russell ha ottenuto la pole position per la Sprint sulla pista di Shanghai, respingendo gli attacchi del compagno di squadra italiano Kimi Antonelli ed infliggendo distacchi mostruosi al resto della concorrenza.

In attesa della decisione relativa ad una possibile penalità di tre posizioni in griglia per Antonelli (sotto investigazione), la seconda fila sarà composta dalla McLaren di Lando Norris e dalla Ferrari di Lewis Hamilton. Quinta piazza per Oscar Piastri, mentre un falloso Charles Leclerc è solo sesto facendo fatica ad estrarre tutto il potenziale della sua SF-26. Situazione ancor più critica per la Red Bull, con il quattro volte campione mondiale Max Verstappen ottavo (dietro all’Alpine di Pierre Gasly) a oltre un secondo e mezzo dalla vetta.

In Q1 i piloti sono obbligati a montare le gomme medie, ma Russell si conferma il punto di riferimento effettuando un solo giro e firmando il miglior tempo in 1’33″030 davanti alle Ferrari e all’altra Mercedes di Antonelli. In difficoltà le Red Bull, che riescono comunque a superare il taglio, mentre vengono eliminate le Williams di Sainz e Albon, le Aston Martin di Alonso e Stroll e le Cadillac di Bottas e Perez (che non ha preso parte alla sessione per un problema tecnico).

In Q2 le Mercedes continuano a primeggiare su gomma media, con Russell leader in 1’32″241 appena davanti ad Antonelli (che viene messo però sotto investigazione per un impeding su Norris in curva 1) rifilando oltre tre decimi a Leclerc e quasi otto a Piastri. Si salvano per un soffio le Red Bull di Verstappen e Hadjar, mentre restano esclusi dalla top10 le Audi di Hulkenberg (11°) e Bortoleto (14°), la Haas di Ocon (12°), le Racing Bulls di Lawson (13°) e Lindblad (15°) ed infine l’Alpine di Colapinto (16°).

In Q3 Russell tira giù sette decimi passando alle gomme soft e si prende la pole position per la Sprint con 289 millesimi di margine su Antonelli, mentre i distacchi diventano molto pesanti per gli altri top team. Norris piazza la zampata in extremis portandosi al terzo posto con un gap di 0.621 dalla vetta, precedendo Hamilton, Piastri, Leclerc, Gasly e Verstappen.

CLASSIFICA SPRINT QUALIFYING GP CINA F1 2026

1 George Russell (Mercedes) 1:31.520

2 Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) +0.289

3 Lando Norris (McLaren) +0.621

4 Lewis Hamilton (Ferrari) +0.641

5 Oscar Piastri (McLaren) +0.704

6 Charles Leclerc (Ferrari) +1.008

7 Pierre Gasly (Alpine) +1.368

8 Max Verstappen (Red Bull Racing) +1.734

9 Oliver Bearman (Haas F1 Team) +1.889

10 Isack Hadjar (Red Bull Racing) +2.203

11 Nico Hulkenberg (Audi) –

12 Esteban Ocon (Haas F1 Team) –

13 Liam Lawson (Racing Bulls) –

14 Gabriel Bortoleto (Audi) –

15 Arvid Lindblad (Racing Bulls) –

16 Franco Colapinto (Alpine) –

17 Carlos Sainz (Williams) –

18 Alexander Albon (Williams) –

19 Fernando Alonso (Aston Martin) –

20 Lance Stroll (Aston Martin) –

21 Valtteri Bottas (Cadillac) –

22 Sergio Perez (Cadillac) –