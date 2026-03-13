Formula 1GP CinaSport in tv
Dove vedere la F1 su TV8, GP Cina 2026: orari sabato 14 marzo, differita in chiaro
Il secondo weekend della F1 vedrà la andare in scena la prima Sprint stagionale, seguita dalle qualifiche classiche sul tracciato di Shanghai, dove si deciderà il primo vincitore della gara breve, nella quale la Ferrari di Lewis Hamilton scatterà dalla seconda fila.
Domani, sabato 14 marzo, alle ore 08.00 italiane, andranno poi in scena le qualifiche classiche del GP della Cina, seconda tappa del Mondiale 2026 di F1. Diretta delle qualifiche in tv in chiaro su TV8 HD ed in streaming gratuito su tv8.it.
Per il resto le qualifiche del secondo GP stagionale della F1, il GP della Cina, saranno trasmesse in diretta tv in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K, mentre la diretta streaming in abbonamento sarà affidata a Sky Go e NOW, infine OA Sport assicurerà la diretta live testuale.
CALENDARIO GP CINA F1 2026
Sabato 14 marzo
04.00 F1, GP Cina: Sprint – Diretta TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, tv8.it, Sky Go, NOW
08.00 F1, GP Cina: qualifiche – Diretta TV8 HD, Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, tv8.it, Sky Go, NOW
PROGRAMMA GP CINA F1 2026: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING
Diretta tv: in abbonamento su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, in chiaro su TV8 HD.
Diretta streaming: in abbonamento su Sky Go e NOW, gratuita su tv8.it.
Diretta Live testuale: OA Sport.
