F1, Andrea Kimi Antonelli: “Ho fatto fatica con il sottosterzo ma sono comunque in prima fila”

Si sono da poco concluse le prime Sprint Qualifying del Mondiale F1 2026. Sul circuito di Shangai, nel corso del Gran Premio di Cina, secondo appuntamento del calendario, è stato George Russell a conquistare la partenza al palo nella gara corta di domani. Continua la superiorità della Mercedes con il britannico che conquista la seconda pole consecutive, la prima in carriera per la Sprint.

Crono di 1.31.51 per Russell che resta il grande favorito per il weekend asiatico. Come accaduto in Australia, la scuderia tedesca fa doppietta nelle qualifiche con Andrea Kimi Antonelli che si piazza al secondo posto a 289 millesimi dal compagno di squadra. L’italiano ha però ostacolato durante un giro lanciato la McLaren di Lando Norris ma la penalizzazione non sembra poter arrivare.

Il bolognese, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato l’accaduto: “Norris stava facendo il giro di preparazione, stava scaldando le gomme. Abbiamo già visto i dati, è arrivato con quasi trenta chilometri in meno, non era lanciato per il giro. Credo che non succederà niente”.

Sulla sua prestazione ha concluso: “Ho fatto un po’ di fatica con il sottosterzo. Soprattutto in curva 1 faccio fatica a portare velocità. Con le soft ho fatto un errore nell’ultimo settore ed ho perso tanto. Nonostante questo sono in prima fila. Domani c’è tutto da giocare nella Sprint e poi nuovamente in qualifica”.