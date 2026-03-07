George Russell spaventa nella FP3 di Melbourne ma la Ferrari c’è! Antonelli distrugge la sua Mercedes

Un impressionante George Russell ha chiuso al comando la terza sessione di prove libere del Gran Premio di Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale di Formula Uno 2026, confermando come la Mercedes sia la vettura da battere in questo primo scorcio di campionato. Buone conferme anche in casa Ferrari, con le due macchine che ribadiscono di essere veloci e solide, mentre non sono mancati nuovamente i problemi per alcune vetture. Tra queste quella di Carlos Sainz che si è fermato all’ingresso della pit-lane e ha chiuso subito la sua sessione, mentre Andrea Kimi Antonelli è stato autore di un brutto incidente.

Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota bolognese della Mercedes è andato pesantemente a muro nelle fasi finali del turno, in occasione di un time attack. Il nostro portacolori ha perso completamente il controllo della sua W17, toccando il cordolo interno della chicane 1-2, finendo poi pesantemente contro le protezioni con il retrotreno. Vettura distrutta e, di conseguenza, qualifiche delle ore 06.00 a fortissimo rischio per il pilota del team di Brackley.

Il suo vicino di box, invece, ha piazzato un ottimo 1:19.053 rifilando distacchi “ciclistici” a tutti. Alle sue spalle, infatti, troviamo Lewis Hamilton (Ferrari) a ben 616 millesimi di distacco, mentre è terzo Charles Leclerc (Ferrari) a 774. Le due vetture di Maranello hanno confermato di essere in un buon stato di forma e che si possono inserire ai piani alti della classifica. Quarta posizione per il padrone di casa Oscar Piastri (McLaren) con un distacco di 1.034 dalla vetta, mentre in quinta troviamo il francese Isack Hadjar (Red Bull) a 1.084 che si toglie il lusso di precedere il suo illustre compagno di team Max Verstappen che si ferma al sesto posto a 1.144.

In settima posizione Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.271, in ottava il campione del mondo Lando Norris (McLaren) a 1.390, mentre è nono il brasiliano Gabriel Bortoleto (Audi) a 1.406, infine completa la top10 il britannico Oliver Bearman (Haas) a 1.725. Qualche spunto interessante, poi, in casa Aston Martin. Dopo il quasi nulla di ieri, Fernando Alonso oggi ha potuto completare 20 giri, rimanendo però al 18° posto a 3.667. Il suo compagno di scuderia Lance Stroll, invece, non è nemmeno sceso in pista in questa FP3.