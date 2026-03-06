F1, Lando Norris: “Siamo un po’ indietro, ma abbiamo raccolto dati importanti”

‏Un venerdì di studio per Lando Norris. Dopo aver strappato la diciannovesima posizione nel primo turno, il detentore del titolo si è dovuto accontentare della settima moneta in occasione della FP2 valida per il GP d’Australia, atto iniziale del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana sul tracciato di Albert Park, a Melbourne.

Precisamente il britannico in forza alla McLaren ha raccolto un gap di +1.075 rispetto al compagno di squadra Oscar Piastri, piazzatosi davanti a tutti precedendo le Mercedes di Andrea Kimi Antonelli e George Russell. Approdato in zona mista, il nativo di Bristol ha analizzato a caldo la sua giornata:

“Un primo giorno difficile, ma è bello tornare in macchina per l’inizio di una nuova stagione – ha detto Norris – Stamattina non abbiamo girato quanto avremmo voluto a causa di alcuni problemi di affidabilità, quindi siamo un po’ indietro in termini di prove e apprendimento. Con questi nuovi regolamenti, il tempo trascorso in macchina è molto importante, quindi stasera dovremo lavorare un po’ per recuperare“.

Norris ha aggiunto: “Abbiamo raccolto alcuni dati utili dalla seconda metà delle FP2 e possiamo imparare molto da quello che hanno fatto i nostri avversari. Lavoreremo sodo stasera e cercheremo di colmare questo divario prima di tornare in macchina per le FP3 di domani.“