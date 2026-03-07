F1 su TV8 oggi, GP Australia 2026: orario differita in chiaro 7 marzo

Le qualifiche del Gran Premio d’Australia 2026 di F1 si disputeranno sabato 7 marzo dalle ore 6:00 alle 7:00 italiane. Chi vorrà seguire in diretta la formazione della griglia di partenza, dovrà giocoforza adattarsi alla proverbiale levataccia, causata dal marcato fuso orario tra il nostro Paese e quello down under.

In passato, Lewis Hamilton seppe instaurare una sequenza di 6 pole position consecutive tra il 2014 e il 2019. Si tratta, ovviamente, di un record assoluto. Successivamente, la prestazione più rapida in qualifica è stata realizzata da Charles Leclerc, Max Verstappen (per due volte) e Lando Norris. C’è anche una pole italiana, in Australia. Merito di Giancarlo Fisichella, rapidissimo nel 2005.

In un'epoca remota, quella in cui si correva ad Adelaide e non a Melbourne, il primato delle pole position era stato detenuto da Ayrton Senna. Il brasiliano ne firmò 4 di fila tra il 1988 e il 1991, un filotto che si incastonò tra la prima perla (1985) e l'ultima (1993).

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming del sabato del Gran Premio di Australia 2026 di F1. L’appuntamento sarà trasmesso gratis e in chiaro su TV8 (125 SKY e 8DT), ma solo in differita. La diretta sarà proposta solo per gli abbonati su SKY Sport Uno (201), SKY Sport F1 (207) e SKY Sport 4K (2013); La diretta streaming sarà disponibile su SkyGO e NOW . Garantita la diretta live testuale su OA Sport.

GUIDA TV8 F1 IN CHIARO – 7 MARZO

Sabato 7 marzo (DIFFERITA)

Ore 14:00, Qualifiche

DIRETTE SKY SPORT F1 – GP AUSTRALIA

Sabato 7 marzo (orari italiani)

Ore 2:30-3:30 Prove libere (III)

Ore 6:00 QUALIFICHE

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv (gratis e in chiaro): non è prevista alcuna diretta TV in chiaro. TV8 (125 Sky e 8 DT) proporrà le qualifiche, ma solo in differita.

Diretta tv (a pagamento): Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGO e Now, per gli abbonati.

Diretta testuale: OA Sport.