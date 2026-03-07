Griglia di partenza F1, GP Australia 2026: risultati e classifica qualifiche

Calato il sipario sulle qualifiche del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne, è stato emesso il verdetto sul più veloce nel time-attack odierno. Una pista piuttosto particolare quella nella terra dei canguri.

Il tracciato semi-permanente si distingue per la combinazione di tratti veloci e sezioni tecniche, con muretti ravvicinati che non lasciano margine di errore. Le curve 9 e 10 restano uno dei punti più impegnativi, mentre le opportunità di sorpasso sono soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11.

Con vetture completamente nuove, anche i riferimenti storici assumono un valore relativo: il comportamento delle monoposto 2026 su un circuito cittadino veloce come Melbourne sarà uno degli elementi più interessanti del fine settimana.

La sua conformazione non sollecita in maniera elevata gli pneumatici che degradano generalmente per l’usura più che per fattori termici. L’asfalto, composto anche da strade normalmente utilizzate per il traffico cittadino, è molto liscio. Lo scorso anno, nei giorni non interessati dalla pioggia, era comparso del graining seppur a livelli molto contenuti.

GRIGLIA DI PARTENZA GP AUSTRALIA F1 2026

11. Nico Hulkenberg (Audi)

12. Oliver Bearman (Haas)

13. Esteban Ocon (Haas)

14. Pierre Gasly (Alpine)

15. Alexander Albon (Williams)

16. Franco Colapinto (Alpine)

17. Fernando Alonso (Aston Martin)

18. Sergio Perez (Cadillac)

19. Valtteri Bottas (Cadillac)

20. Max Verstappen (Red Bull)

21. Carlos Sainz (Williams)

22. Lance Stroll (Aston Martin)

In aggiornamento…

CLASSIFICA E RISULTATI QUALIFICHE GP AUSTRALIA F1 2026

Q2

1 George Russell Mercedes 1:18.934

2 Charles Leclerc Ferrari 1:19.357

3 Kimi Antonelli Mercedes 1:19.435

4 Oscar Piastri McLaren 1:19.525

5 Isack Hadjar Red Bull Racing 1:19.653

6 Lando Norris McLaren 1:19.882

7 Lewis Hamilton Ferrari 1:19.921

8 Arvid Lindblad Racing Bulls 1:19.971

9 Liam Lawson Racing Bulls 1:20.144

10 Gabriel Bortoleto Audi 1:20.221

11 Nico Hulkenberg Audi 1:20.303

12 Oliver Bearman Haas F1 Team 1:20.311

13 Esteban Ocon Haas F1 Team 1:20.491

14 Pierre Gasly Alpine 1:20.501

15 Alexander Albon Williams 1:20.941

16 Franco Colapinto Alpine 1:21.270

Q1

1 George Russell Mercedes 1:19.507

2 Oscar Piastri McLaren +0.157

3 Lewis Hamilton Ferrari +0.304

4 Lando Norris McLaren +0.503

5 Isack Hadjar Red Bull Racing +0.516

6 Kimi Antonelli Mercedes +0.613

7 Charles Leclerc Ferrari +0.719

8 Arvid Lindblad Racing Bulls +0.902

9 Liam Lawson Racing Bulls +0.984

10 Gabriel Bortoleto Audi +0.988

11 Esteban Ocon Haas F1 Team +1.252

12 Nico Hülkenberg Audi +1.517

13 Alexander Albon Williams +1.544

14 Pierre Gasly Alpine +1.631

15 Franco Colapinto Alpine +1.693

16 Oliver Bearman Haas F1 Team +1.740

17 Fernando Alonso Aston Martin +2.462

18 Sergio Perez Cadillac +3.098

19 Valtteri Bottas Cadillac +3.737

20 Max Verstappen Red Bull Racing —

21 Carlos Sainz Williams —

22 Lance Stroll Aston Martin —