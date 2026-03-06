F1, George Russell: “Ci manca qualcosa per la pole, non è stato un venerdì perfetto”

È una Mercedes che ha confermato le aspettative della vigilia quella vista oggi nel venerdì del Gran Premio di Australia 2026, primo appuntamento del Mondiale F1 2026. Dopo una prima sessione di prove libere opaca, la scuderia britannica ha messo in mostra tutto il suo potenziale nelle FP2, risultando una delle più veloci nella simulazione passo gara.

Andrea Kimi Antonelli ha infatti chiuso la sessione al secondo posto con un distacco di 214 millesimi dal miglior crono di Oscar Piastri. Ottime sensazioni anche dalla monoposto di George Russell che termina la prova in terza piazza, a 320 millesimi dalla vetta. In attesa delle qualifiche di domani, primo momento di verità, la Mercedes resta dunque una delle migliori scuderie viste ad oggi.

Queste le parole di Russell dopo la FP2: “Non abbiamo avuto il primo venerdì più liscio della stagione. Le FP1 sono state una sessione dura in cui abbiamo faticato a ottimizzare la raccolta e l’impiego della batteria, questo ha richiesto la maggior parte della nostra attenzione e quindi non abbiamo potuto concentrarci sul lavoro di assetto se non molto più tardi in quell’ora. Quando l’abbiamo fatto, la macchina aveva molto sottosterzo, e non abbiamo avuto nemmeno il tempo di mettere insieme un long run”.

“Per fortuna, abbiamo fatto un passo avanti positivo per le FP2 e abbiamo avuto una sessione molto migliore. La macchina sembrava più in sesto e abbiamo completato una buona quantità di lavoro sia sul giro secco che sui long run. Questo ci mette in una posizione decente per il resto del weekend. La parte più forte della griglia sembra molto competitiva e dovremo fare un altro passo avanti durante la notte se vogliamo essere nella lotta per la pole position, vediamo cosa riusciamo a fare”, ha poi concluso il britannico.