F1, GP Australia 2026: orari FP3 e qualifiche 7 marzo, tv, streaming, programma Sky e TV8

Sabato 7 marzo andrà in scena la seconda giornata del primo week end del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito dell’Albert Park di Melbourne (Australia), piloti e team saranno chiamati a trovare nel più breve tempo possibile la quadratura del cerchio in un contesto molto diverso dal precedente. Comincia, infatti, una stagione in cui ci saranno nuove monoposto da gestire, associate a power unit di nuova generazione.

Pochi riferimenti rispetto al passato e quindi molto importante quanto raccolto nel corso delle sessioni di prove libere del primo giorno, in funzione del set-up. Ferrari, da questo punto di vista, vorrebbe dare dei segnali in questo senso. La Rossa ambisce, come sempre, all’iride e una buona partenza dalla terra dei canguri potrebbe essere importante.

Un’annata che non si deciderà, però, in questo primo round. Gli sviluppi, infatti, saranno il vero aspetto focale su cui tutte le scuderie dovranno concentrarsi. Vero è che godere di una buona base potrebbe rivelarsi un vantaggio nella gestione del lavoro e nell’aggiornamento della monoposto.

La seconda giornata del week end del GP d’Australia, primo appuntamento del Mondiale 2026 di F1, andrà in scena sabato 7 marzo. Un day-2 all’insegna delle prove libere 3, previste dalle 02:30 alle 03:00 italiane, e soprattutto dalle qualifiche dalle 06:00 alle 07:00. La copertura televisiva sarà garantita da Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW. E’ prevista la copertura in chiaro su TV8 solo delle qualifiche e in differita. OA Sport vi offrirà le DIRETTE LIVE testuali dell’intero programma.

GP AUSTRALIA F1 2026

Sabato 7 marzo (orari italiani)

Ore 02.30-03.30 Prove libere 3

Ore 06.00-07.00 Qualifiche

PROGRAMMA GP AUSTRALIA F1 2026: COME SEGUIRE IN TV E IN STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213); TV8 trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche.

Diretta streaming: SkyGo, NOW; TV8.it trasmetterà in chiaro e in differita solo le qualifiche.

Diretta testuale: OA Sport

F1 SU TV8

Sabato 7 marzo

Ore 14.00 Qualifiche – Differita tv in chiaro