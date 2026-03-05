LIVE F1, GP Australia 2026 in DIRETTA: arrivano le prime risposte. In pista Ferrari e Antonelli nella notte

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata del week end d’apertura del Mondiale 2026 di F1. Sul circuito cittadino dell’Albert Park di Melbourne (Australia), prenderà il via la tappa iniziale di un campionato tra mille interrogativi, vista la rivoluzione tecnica varata: monoposto e power unit di nuova generazione su cui piloti e team dovranno lavorare per massimizzare la propria prestazione.

Le nuove norme puntano su un equilibrio diverso tra componente termica ed elettrica, con un peso molto più significativo dell’energia ibrida e sistemi di gestione ancora più sofisticati. Anche l’aerodinamica è stata profondamente rivista, con vetture meno dipendenti dal carico generato dal fondo e più sensibili alla gestione del grip meccanico. In questo contesto, i test pre-stagionali hanno avuto un obiettivo preciso: comprendere, validare e ottimizzare. I riscontri raccolti rappresentano una base di partenza solida, ma sarà la gara inaugurale a fornire i primi veri riferimenti competitivi.

Ferrari dovrà dare le prime risposte e soprattutto comprenderà il proprio livello rispetto alla concorrenza. In Bahrain la mole di dati acquista nel corso dei giorni di prove pre-stagionali è stata notevole, ma ora si farà davvero sul serio e nessuno si nasconderà. Si pensa che sia la Mercedes, almeno in questa primissima parte d’annata, il riferimento. Di ciò potrebbe giovarsi Kimi Antonelli.

Il circuito australiano, che oggi misura 5.278 metri, ha ospitato per la prima volta il Mondiale nel 1996 ed è diventato uno degli appuntamenti iconici del calendario. Il tracciato semi-permanente si distingue per la combinazione di tratti veloci e sezioni tecniche, con muretti ravvicinati che non lasciano margine di errore. Le curve 9 e 10 restano uno dei punti più impegnativi, mentre le opportunità di sorpasso sono soprattutto in frenata alla curva 3 e alla 11. Con vetture completamente nuove, anche i riferimenti storici assumono un valore relativo: il comportamento delle monoposto 2026 su un circuito cittadino veloce come Melbourne sarà uno degli elementi più interessanti del fine settimana.

La FP1 prenderà il via alle 02:30 nostrane, mentre la FP2 inizierà a partire dalle 06:00 italiane.