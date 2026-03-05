Charles Leclerc precisa: “Mercedes forse più forte di noi, ma il titolo si gioca sugli sviluppi”

Alla vigilia di una stagione che promette di essere tra le più imprevedibili degli ultimi anni, Charles Leclerc si prepara ad affrontare l’ottavo campionato della sua carriera in Scuderia Ferrari con un atteggiamento prudente, quasi misurato. Dopo un’annata complessa, segnata soprattutto dalle difficoltà tecniche della monoposto del Cavallino Rampante, il pilota monegasco guarda al nuovo corso regolamentare con curiosità ma senza facili entusiasmi.

Il Mondiale di F1 riparte dall’Australia e lo fa con un contesto tecnico profondamente rinnovato: monoposto e power unit di nuova generazione che promettono di ridisegnare gli equilibri della griglia. In questo scenario, Leclerc preferisce non sbilanciarsi sulle reali ambizioni della Ferrari per il titolo.

Alla domanda su quanto si senta fiducioso rispetto alle nuove regole e alle prospettive della stagione, Charles risponde con grande cautela: “No, non credo di essere fiducioso o poco fiducioso. Sono piuttosto neutrale al riguardo. Sono fiducioso che stiamo facendo un buon lavoro nel modo in cui ci siamo preparati per questa prima gara”.

Una posizione che riflette l’incertezza tipica delle fasi di grande cambiamento regolamentare. Leclerc riconosce che, almeno per ora, alcuni rivali sembrano partire con un vantaggio: “Sono anche consapevole che la Mercedes, per esempio, sembra essere più forte di noi per ora, quindi dobbiamo mantenere la calma e non reagire in modo eccessivo. È solo la prima gara della stagione“.

Il pilota della Ferrari sottolinea come i primi appuntamenti del campionato possano offrire indicazioni ancora parziali. L’entusiasmo per il debutto della nuova vettura è inevitabile, ma la vera fotografia dei valori in pista emergerà soltanto con il passare delle gare. “Naturalmente sono incredibilmente emozionato di vedere dove ci troviamo rispetto agli altri, ma ho la sensazione che quest’anno, più che in altri, sarà una sorta di campionato di sviluppo in cui lo sviluppo alla fine farà una differenza molto più grande rispetto agli altri anni, perché il concetto è ancora relativamente nuovo“.

Secondo il ferrarista, proprio la novità tecnica delle vetture renderà la stagione particolarmente dinamica. Il lavoro di sviluppo durante l’anno potrebbe incidere molto più che in passato sulle gerarchie tra i team. “Abbiamo visto che dal test 1 al test 2, i team arriveranno con una vettura completamente nuova, e sono abbastanza sicuro che dai test a oggi, anche altri team arriveranno con vetture completamente nuove. Questo potrebbe cambiare molto quello che abbiamo visto in Bahrain, quindi è ancora molto presto per dirlo“.

Un avvertimento che suona quasi come un invito alla pazienza: ciò che si è visto nei test invernali non rappresenta necessariamente la realtà definitiva del campionato. Gli aggiornamenti tecnici potrebbero stravolgere rapidamente gli equilibri. Nonostante le incognite, il monegasco rimane convinto del lavoro svolto dal team di Maranello durante l’inverno. “Ma so che abbiamo fatto un buon lavoro nel comprendere a fondo la nostra vettura. Poi, in termini di potenziale e prestazioni effettive, resta ancora da vedere“.