F1, Lando Norris: “Sarà una stagione lunga, possiamo migliorare con il passare del tempo”

Una nuova stagione da affrontare con una visione diversa, ovvero con un titolo da difendere. Lando Norris è pronto a raccogliere la sfida del GP d’Australia, atto iniziale del Mondiale 2026 di Formula 1 in scena questo fine settimana presso l’iconico circuito di Albert Park, a Melbourne.

Il britannico in forza alla McLaren è intervenuto nel classico media day del giovedì proprio per svelare le sue sensazioni in vista dell’inizio del Campionato, in cui l’obiettivo sarà chiaramente quello di riconfermarsi malgrado la sua vettura non parta più come favorita assoluta per via del cambio regolamentare.

“Non credo che partiremo con il piede sbagliato –ha detto Norris – Anche se sei il secondo, il terzo o il quarto più veloce non lo vedo come un problema. Penso che sia comunque un’ottima posizione da cui partire. Negli anni precedenti, quando era più difficile migliorare a stagione in corso, abbiamo dimostrato di potercela fare. E continuo a credere che sarà una stagione lunga. Una delle grandi lezioni dell’anno scorso è stata quella di non lasciarsi condizionare troppo da una o due gare andate male o da un inizio di stagione difficile. Si può sempre tornare a essere competitivi, purché si continui a spingere con il lavoro”.

Norris ha poi chiosato: “Ho molta fiducia nella squadra e credo che anche se non inizieremo nel migliore dei modi saremo comunque in grado di lavorare nel modo più efficiente possibile per apportare miglioramenti e introdurre novità importanti più avanti nel corso della stagione, per cambiare le cose se necessario. Ma anche se iniziamo in buona forma, mi aspetto che continuiamo così e che miglioriamo molto verso la metà della stagione. Di certo non saranno i risultati di questo fine settimana o delle prime gare dell’anno ad indirizzare il Mondiale“.