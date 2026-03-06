Formula 1GP Australia
F1, risultati e classifica FP1 GP Australia 2026: Leclerc precede Hamilton e Verstappen. Piastri 6° davanti a Russell e Antonelli
Uno scatenato Charles Leclerc ha chiuso al comando la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Australia, appuntamento inaugurale del Mondiale 2026. Sullo splendido scenario del tracciato dell’Albert Park di Melbourne il pilota della scuderia di Maranello ha iniziato con il piede giusto la nuova stagione, con una SF-26 che, zitta zitta, sembra avere approcciato in maniera positiva al nuovo campionato.
Il monegasco ha messo a segno un buon 1:20.267 con le gomme medie precedendo per quasi mezzo secondo il suo vicino di box Lewis Hamilton che ha chiuso in 1:20.763 a 469 millesimi. Terza posizione per Max Verstappen (Red Bull) a 522 millesimi, subito davanti al nuovo compagno di scuderia, Isack Hadjar a 820. Dalla quinta posizione dell’inglese Arvid Lindblad (Racing Bulls) i distacchi valicano il secondo. 1.046 per il rookie, quindi sesto Oscar Piastri (McLaren) sesto a 1.075.
Settima posizione per George Russell (Mercedes) a 1.104 da Leclerc, ottava per Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) a 1.109, a soli 5 millesimi dunque dal vicino di box. Nono il brasiliano Gabriel Bortoleto (Audi) a 1.429, quindi completa la top10 il suo compagno di team Nico Hulkenberg a 1.429.
Andiamo, quindi, a conoscere nel dettaglio la classifica completa della prima sessione di prove libere.
CLASSIFICA TEMPI FP1 GP AUSTRALIA 2026 F1
1 Charles LeclercFerrari 1:20.267 4
2 Lewis HamiltonFerrari +0.469 3
3 Max VerstappenRed Bull Racing +0.522 5
4 Isack HadjarRed Bull Racing +0.820 5
5 Arvid LindbladRacing Bulls +1.046 2
6 Oscar PiastriMcLaren +1.075 4
7 George RussellMercedes +1.104 6
8 Kimi AntonelliMercedes +1.109 6
9 Gabriel BortoletoAudi +1.429 6
10 Nico HulkenbergAudi +1.702 7
11 Esteban OconHaas F1 Team +1.894 5
12 Carlos SainzWilliams +2.056 4
13 Liam LawsonRacing Bulls +2.346 3
14 Oliver BearmanHaas F1 Team +2.415 3
15 Alexander AlbonWilliams – – 2
16 Franco ColapintoAlpine +3.058 4
17 Valtteri BottasCadillac +3.755 3
18 Pierre GaslyAlpine +3.768 3
19 Lando NorrisMcLaren +4.124 3
20 Sergio PerezCadillac +4.353 4
21 Lance StrollAston Martin +30.067 1
22 Fernando AlonsoAston Martin – – 0